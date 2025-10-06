Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủy điện Sơn La mở cửa xả đáy, cảnh báo vùng hạ du chủ động ứng phó

Viết Hà
TPO - Chiều 6/10, Công ty Thủy điện Sơn La (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) phát đi thông báo khẩn về việc mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào lúc 16 giờ cùng ngày nhằm đảm bảo an toàn công trình và vận hành theo đúng quy trình, do lưu lượng nước về hồ tăng nhanh dưới ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

td-son-la.jpg
Thủy điện Sơn La mở cửa xả đáy.

Theo thông tin từ đơn vị quản lý, lưu lượng nước đến hồ Sơn La trong khoảng thời gian từ 13 giờ, ngày 6/10 đến 7h ngày 7/10/2025 được dự báo dao động từ 2.000 – 4.500 m³/s, trung bình khoảng 3.250 m³/s.

Tại thời điểm 13 giờ ngày 6/10, mực nước hồ đạt cao trình 215,00m, lưu lượng nước đến hồ là 3.017 m³/s, trong khi lưu lượng chạy máy chỉ đạt 1.380 m³/s. Để đảm bảo vận hành an toàn, Công ty Thủy điện Sơn La đã quyết định tiến hành mở 1 cửa xả đáy vào lúc 16h ngày 6/10, với tổng lưu lượng xả tối đa dự kiến khoảng 4.483 m³/s, bao gồm cả lưu lượng qua tổ máy và cửa xả.

Công ty Thủy điện Sơn La đã gửi thông báo tới Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Công ty Thủy điện Hòa Bình và các cơ quan liên quan để phối hợp thông tin đến chính quyền, người dân vùng hạ du, chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản và sản xuất.

Đơn vị khẩn thiết khuyến cáo người dân vùng hạ du theo dõi sát các bản tin cảnh báo, không lại gần khu vực sông suối, hạ lưu đập, chủ động di dời người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian hồ tiến hành xả nước.

Viết Hà
#Thủy điện Sơn La #xả đáy #an toàn hồ thủy điện #cảnh báo ngập lụt #vùng hạ du #bão số 11 #ứng phó thiên tai

