Lũ lên trên sông Đà, thuỷ điện Hòa Bình mở cửa xả đáy

Xã hội

Google News

Nguyễn Hoài
TPO - Do lũ lên nhanh trên khu vực sông Đà, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Thủy điện Hoà Bình mở một cửa xả đáy vào 20h tối nay. Dự báo tình hình mưa lũ sau bão còn diễn biến phức tạp.

Vào trưa nay (29/9), bão Bualoi đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong chiều và tối nay (29/9), trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió đông nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9-10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, tình hình gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài, cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển.

anh-man-hinh-2025-09-29-luc-144953.png
Bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào trưa nay (29/9).

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày mai (30/9), ở Nghệ An đến đêm nay (29/9), lũ tiếp tục dâng trên các sông ở miền Bắc và khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão, mưa rất lớn đã bao trùm khu vực miền Bắc, Thanh Hoá đến Huế.

Chỉ tính 24h qua (từ 13 giờ ngày 28/9 đến 13 giờ ngày 29/9), nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa rất lớn như Đô Lương (Nghệ An) 417.6mm, Lang Chánh (Thanh Hoá) 405.2mm, Sơn Hồng (Hà Tĩnh) 375mm, Tà Si Láng 319,6mm (Lào Cai), Mường Do (Sơn La) 299,2mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 354,8mm.

Dự báo trong chiều và tối nay, Phú Thọ, Sơn La và Thanh Hóa tiếp tục mưa từ 80-120mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Quảng Ninh từ 40-90mm, có nơi trên 120mm, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; Quảng Trị và Huế từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Ngày mai, mưa lớn còn tiếp tục ở Thanh Hoá và miền Bắc.

Do mưa lớn ở thượng nguồn, vào 12 trưa nay, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 114,27m, mực nước hạ lưu 11,29m, lưu lượng về hồ 10.566m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.167m3/s.

xa-day-hoa-binh.jpg
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu thuỷ điện Hoà Bình mở cửa xả đáy vào 20h tối nay

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20h tối nay.

Đồng thời yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Nguyễn Hoài
