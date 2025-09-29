Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

340 công nhân điện lực đổ về Quảng Trị, Hà Tĩnh sau bão

Thanh Hiền
TPO - Bão số 10 khi vào đất liền khu vực Bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh làm hàng loạt cột điện gãy đổ, nhiều đường dây trung - hạ áp bị đứt, hàng nghìn trạm biến áp mất điện.

Ngày 29/9, trao đổi với Tiền Phong, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho hay đã huy động 340 kỹ sư và công nhân từ 7 Công ty Điện lực thành viên và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC) để khẩn trương hỗ trợ khắc phục sự cố sau bão số 10.

dien-luc-dn-2.jpg
Công nhân chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị lên đường hỗ trợ Quảng Trị và Hà Tĩnh khắc phục sự cố sau bão.

Theo đó, hơn 200 nhân lực từ các công ty điện lực Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, CPCCPSC sẽ đến Quảng Trị. 125 nhân lực từ Công ty Điện lực Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa sẽ đến Hà Tĩnh.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC yêu cầu các đơn vị được điều động phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ và xuất phát ngay trong ngày 29/9 để kịp thời có mặt tại Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Mục tiêu là trong ngày hôm nay, Công ty Điện lực Quảng Trị phải cấp điện trở lại cho 90% khách hàng, ưu tiên bệnh viện, cơ quan trọng điểm và khu dân cư thiết yếu. Đồng thời phấn đấu trong vòng 3 ngày khôi phục toàn bộ lưới điện bị thiệt hại.

dien-luc-dn-1.jpg
EVNCPC nỗ lực hỗ trợ các địa phương khôi phục lưới điện sớm nhất.

Bão số 10 khi vào đất liền tại khu vực Bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh, vùng ven bờ chịu gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14, đã làm hàng loạt cột điện gãy đổ, nhiều đường dây trung - hạ áp bị đứt, hàng nghìn trạm biến áp mất điện. Riêng tại Quảng Trị, thống kê ban đầu ghi nhận hơn 200 cột điện ngã đổ, trong đó khu vực Quảng Trạch và Bố Trạch chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Thanh Hiền
#công nhân điện lực #Quảng Trị #Hà Tĩnh #Đà Nẵng #khắc phục #lưới điện #cột điện gãy đổ #EVNCPC #điện lực #bão số 10

