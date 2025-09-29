12 người ở Quảng Trị mất tích trong bão số 10

TPO - Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Trị, tính đến 5h ngày 29/10, bão số 10 đã gây mưa to gió lớn trên địa bàn, nhiều địa phương bị ngập lụt, nhiều người mất tích.

Bão số 10 đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 27/9 đến 5h ngày 29/9 phổ biến từ 150-250 mm, một số nơi lớn hơn như Hướng Sơn 482 mm, Tân Lâm 427 mm, Tà Rụt 395 mm, Thạch Hãn 371 mm, Đông Hà 367 mm, Hóa Thanh 349 mm, Hướng Hóa 324 mm.

Bão số 10 làm nhiều nhà tốc mái ở Quảng Trị.

Mực nước trên các sông đang lên nhanh, ở mức báo động 2, gây ngập lụt ở một số vùng thấp trũng. Thiệt hại nặng nhất về người và của là ở lĩnh vực ngư nghiệp.

Vào lúc 5h45 ngày 28/9, có 2 tàu cá mang BKS BV 4670-TS và BV 0042-TS, phường Vũng Tàu, TPHCM với có 11 thuyền viên đã gặp nạn khi vào cửa lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5 km.

Nhận được tin báo, chính quyền đã huy động lực lượng chức năng và ngư dân trên địa bàn ứng cứu. Đến nay đã cứu được 9 ngư dân vào bờ an toàn, hiện vẫn còn 2 ngư dân đang còn mất tích.

Lực lượng chức năng túc trực, hướng dẫn giao thông ở những điểm ngập lụt, chia cắt.

Tại phường Bắc Gianh, lúc 23h30 ngày 28/9, có 2 tàu cá mang BKS BV 92756-TS và BV 92754-TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ Bắc, tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (phía trên sát cầu Gianh, là khu neo đậu truyền thống của ngư dân) thì bị đứt dây neo trôi tự do và bị nạn. Đã có 4 thuyền viên bơi được vào bờ, còn 9 thuyền viên đang mất tích.

Tính đến 5h ngày 29/9, tỉnh Quảng Trị có 12 người mất tích, đó là cháu Trương Thanh Đ. (SN 2009) ở thôn 2, Yên Thọ bị lũ cuốn lúc 11h trưa 28/9 và 11 thuyền viên trên các tàu cá bị nạn, một người bị thương nặng trong lúc chằng chống nhà cửa ở thôn Cổ Giang 1, xã Bố Trạch.

Bão số 10 cũng đã làm sập mái một ngôi nhà và 11 nhà tốc mái. Hiện thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang được cơ quan chức năng tiếp tục cập nhật.