Cục CSGT khuyến cáo phương tiện không đi vào một số tuyến cao tốc khi bão số 10 đổ bộ

Thanh Hà
TPO - Theo Cục CSGT, trong thời gian bão số 10 đổ bộ đất liền, khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên cao tốc khu vực từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị, đồng thời ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.

anh-chup-man-hinh-2025-09-28-luc-162658.png
CSGT phát loa tuyên truyền trên tuyến cao tốc.

Chiều 28/9, Cục CSGT cho biết, do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, trên tuyến cao tốc khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, mưa rất lớn, gió cấp 5, cấp 6, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, một số điểm đọng nước.

Bên cạnh đó, đây là tuyến cao tốc chỉ có 2 làn đường, chưa có làn dừng khẩn cấp, các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, đề nghị lái xe làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo.

Nếu gặp sự cố khẩn trương đưa xe vào dải khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, nếu xe hư hỏng trên tuyến chính thì bật đèn cảnh báo, đặt chóp nón cách phía sau xe tối thiểu 150 mét và gọi số điện thoại đường dây nóng 19008099 của Cục CSGT để được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, trong thời gian bão đổ bộ đất liền từ 19h hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên cao tốc, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.

Thanh Hà
