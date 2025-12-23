Trung ương thảo luận Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 23/12, Trung ương và các đại biểu thảo luận tại hội trường, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV và các nội dung: Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng từ Hội nghị Trung ương 14 đến nay; Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng...

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII.

Theo thông cáo, sáng 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên bế mạc.

tienphong-2312tbt1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Minh.

Trung ương và các đại biểu thảo luận tại hội trường về các nội dung đã thảo luận tại tổ chiều ngày 22/12/2025, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV và các nội dung: Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng từ Hội nghị Trung ương 14 đến nay; Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030); Đề án Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bộ Chính trị họp, cho ý kiến về báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương. Trung ương tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII; đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, tạo khí thế và động lực mới để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trường Phong
#Đại hội XIV #Hội nghị Trung ương 15 #Tổng Bí thư Tô Lâm #Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

