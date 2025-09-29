Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Hành khách vạ vật chờ đợi lên máy bay rời Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Do ảnh hưởng bão số 10, sân bay Đà Nẵng có hàng chục chuyến hoãn, hủy. Hành khách mệt mỏi chờ đợi được lên máy bay.

tp-dn-2.jpg
Ghi nhận chiều tối 28/9, sân bay Đà Nẵng﻿ đông nghịt hành khách. Ga quốc nội nườm nượp người đổ về khu vực làm thủ tục. Ảnh: T.H.
tp-dn-8.jpg
Do ảnh hưởng bão số 10﻿, sân bay Đà Nẵng﻿ có 8 chuyến hủy, 51 chuyến hoãn, 6 chuyến chuyển hướng hạ cánh sân bay dự bị, 17 chuyến bay phải chờ. Hành khách liên tục đổ về từ sáng tới chiều tối, phần lớn phải chờ đợi khiến sân bay đông nghẹt.
tp-dn-3.jpg
Nhiều chuyến bay phải dời lại từ trưa sang chiều, tối. Chị M.T. (TPHCM) có vé bay vào TPHCM từ 7h45 sáng, nhưng do ảnh hưởng bão nên chuyến bay lùi lại đến gần 17h. "Tối qua hãng bay có nhắn tin cho tôi về việc hoãn chuyến, nên đến trưa tôi mới ra sân bay. Tuy nhiên cũng phải chờ đến cuối chiều mới được lên máy bay", chị T. nói.
tp-dn-14.jpg
Việc chờ đợi quá lâu khiến các hành khách mệt mỏi. Nhiều người còn lo lắng chuyến bay tiếp tục trễ hơn so với giờ dự kiến.
tp-dn-12.jpg
tp-dn-5.jpg
Khu vực nhà hàng, thư giãn kín khách. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam quyết định ngừng tiếp nhận máy bay tại các sân bay như Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng. Sân bay Đà Nẵng ngừng từ 6h-11h ngày 28/9.
tp-dn-11.jpg
Đến chiều tối 28/9, sân bay Đà Nẵng vẫn nườm nượp khách. "Chuyến bay của tôi dự kiến tới hơn 20h mới khởi hành, nhưng không biết có chắc chắn không. Tôi chờ đợi từ trưa đến giờ đã quá mệt rồi", anh N.M. (TPHCM) mệt mỏi.
tp-dn-13.jpg
tp-dn-7.jpg
tp-dn-17.jpg
tp-dn-10.jpg
Sân bay Đà Nẵng chật kín người do bão số 10. Trong hôm nay và ngày mai (29/9), khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực này trong chiều nay cũng có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.
tp-sbnd.jpg
Nhiều thời điểm, hàng ghế chờ kín mít. Nhiều hành khách cho biết được nhân viên sân bay thông báo các chuyến bay sẽ nối tiếp đến 1-2h sáng 29/9 để phục vụ hành khách bị ảnh hưởng do bão số 10.
tp-dukhacdn.jpg
Một nhóm hành khách chờ đợi quá lâu, mệt mỏi ngồi ngay cầu thang bộ.
tp-dnsb.jpg
Trong khi đó, nhiều người quá nóng lòng đã tìm đến quầy vé của các hãng hàng không để hỏi thông tin chuyến bay. Chị L.A. (Hà Nội) bày tỏ lo lắng không biết có được bay trong đêm để về Hà Nội, kịp nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi làm.
tp-dn-16.jpg
tp-dn-4.jpg
tp-dn-1.jpg
tp-dn-15.jpg
Nét mệt mỏi, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhiều du khách.
tp-dn-6.jpg
Khu vực làm thủ tục được căng dây, phân luồng do số lượng hành khách quá đông.
Thanh Hiền
