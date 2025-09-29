Hành khách vạ vật chờ đợi lên máy bay rời Đà Nẵng

TPO - Do ảnh hưởng bão số 10, sân bay Đà Nẵng có hàng chục chuyến hoãn, hủy. Hành khách mệt mỏi chờ đợi được lên máy bay.