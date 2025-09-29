Hành khách vạ vật chờ đợi lên máy bay rời Đà Nẵng

TPO - Do ảnh hưởng bão số 10, sân bay Đà Nẵng có hàng chục chuyến hoãn, hủy. Hành khách mệt mỏi chờ đợi được lên máy bay.
Khu vực nhà hàng, thư giãn kín khách. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam quyết định ngừng tiếp nhận máy bay tại các sân bay như Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng. Sân bay Đà Nẵng ngừng từ 6h-11h ngày 28/9.
Sân bay Đà Nẵng chật kín người do bão số 10. Trong hôm nay và ngày mai (29/9), khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực này trong chiều nay cũng có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Nét mệt mỏi, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhiều du khách.