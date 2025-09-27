Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bão số 10 gây mưa lớn, nhiều khu vực Đà Nẵng ngập sâu

Duy Quốc

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), từ sáng 27/9, tại Đà Nẵng xuất hiện mưa to đến rất to. Chỉ sau vài giờ, nhiều khu vực đã ngập sâu.

tp-ngapmesuotimg-2646.jpg
tp-ngapmesuotimg-2603.jpg
Ghi nhận tại tổ 36, 37 đường Mẹ Suốt cùng nhiều tuyến phố như Ông Ích Khiêm, Hùng Vương, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Trần Cao Vân… TP Đà Nẵng đều chìm trong biển nước. Có nơi ngập từ 0,5 đến gần 1m, nước tràn vào nhà, gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt và đi lại của người dân
tp-ngapmesuotimg-2627.jpg
tp-ngapmesuotimg-2597.jpg
Tại tổ 36, 37 đường Mẹ Suốt, do địa hình trũng thấp nên nước mưa dồn về gây ngập sâu.
tp-ngapmesuotimg-2615.jpg
Nhiều người dân cho biết, chỉ sau vài giờ mưa lớn, cả khu vực nơi họ ở đã bị nước tràn vào tận hiên nhà. Đồ đạc trong gia đình phải kê cao.
tp-ngapmesuotimg-2621.jpg
Trọ nằm trong khu vực ngập sâu, Bùi Quang Huy (sinh viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) chia sẻ: “Mưa lớn từ sáng sớm khiến nước dâng nhanh quá nên em phải gửi xe nhờ ngoài nhà dân, rồi lội bộ về phòng trọ vì sợ xe chết máy. Mưa kéo dài khiến con đường trước dãy trọ chẳng khác nào con sông.”
tp-ngapmesuotimg-2589.jpg
tp-ngapmesuotimg-2618.jpg
Lực lượng chức năng thành phố đã được huy động ứng trực tại các điểm ngập, tổ chức điều tiết giao thông, khơi thông dòng chảy, đồng thời phát cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, chủ động các biện pháp phòng tránh.
tp-ngapmesuotimg-2654.jpg
Không chỉ gây ngập úng cục bộ, mưa lớn còn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, các phương tiện di chuyển khó khăn.
tp-ngapmesuotimg-2659.jpg
tp-ngapmesuotimg-2656.jpg
tp-ngapmesuotimg-2653.jpg
Nhiều tuyến đường như Trần Cao Vân, Tôn Đức Thắng, Ông Ích Khiêm… ngập sâu, hàng loạt xe bị chết máy. Người dân phải dắt xe lên lề để tránh ngập.
tp-ngapmesuotimg-2657.jpg
Nhiều đoạn đường đã được lực lượng chức năng căng dây cảnh báo.
tp-ngapmesuotimg-4848.jpg
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 18 giờ qua (từ 20h ngày 26/9 đến 14h ngày 27/9), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trong 3–6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến: Nghệ An, phía nam Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng từ 40–80mm, có nơi trên 160mm; Thanh Hóa, Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Trị từ 20–40mm, có nơi trên 80mm.
tp-ngapmesuotimg-2651.jpg
Từ chiều 27/9 đến hết ngày 28/9 tại các địa phương của TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 100–250 mm, có nơi trên 350 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.
Duy Quốc
#bão số 10 #Đà Nẵng #ngập lụt #mưa lớn #giao thông bị chia cắt #dự báo thời tiết #giao thông Đà Nẵng #ngập lụt khu vực Mẹ Suốt #ngập sâu #bão BUALOI

Xem thêm

Cùng chuyên mục