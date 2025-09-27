Bão số 10 gây mưa lớn, nhiều khu vực Đà Nẵng ngập sâu

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), từ sáng 27/9, tại Đà Nẵng xuất hiện mưa to đến rất to. Chỉ sau vài giờ, nhiều khu vực đã ngập sâu.