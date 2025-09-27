Bão số 10 gây mưa lớn, nhiều khu vực Đà Nẵng ngập sâu

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), từ sáng 27/9, tại Đà Nẵng xuất hiện mưa to đến rất to. Chỉ sau vài giờ, nhiều khu vực đã ngập sâu.
Ghi nhận tại tổ 36, 37 đường Mẹ Suốt cùng nhiều tuyến phố như Ông Ích Khiêm, Hùng Vương, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Trần Cao Vân… TP Đà Nẵng đều chìm trong biển nước. Có nơi ngập từ 0,5 đến gần 1m, nước tràn vào nhà, gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt và đi lại của người dân
Tại tổ 36, 37 đường Mẹ Suốt, do địa hình trũng thấp nên nước mưa dồn về gây ngập sâu.
Lực lượng chức năng thành phố đã được huy động ứng trực tại các điểm ngập, tổ chức điều tiết giao thông, khơi thông dòng chảy, đồng thời phát cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, chủ động các biện pháp phòng tránh.
Nhiều tuyến đường như Trần Cao Vân, Tôn Đức Thắng, Ông Ích Khiêm… ngập sâu, hàng loạt xe bị chết máy. Người dân phải dắt xe lên lề để tránh ngập.