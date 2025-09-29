Điện giật chết 1 người và 4 con trâu ở Quảng Trị

TPO - Do bị rò rỉ điện trong lúc mưa gió, một người và 4 con trâu ở Quảng Trị đã bị điện giật chết trong chiều 28/9.

Theo thông tin xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 13h cùng ngày, anh N.A.R. (SN 1990), trú tại thôn Kim Long, xã Vĩnh Định dọn dẹp nhà cửa thì không may bị điện giật rồi tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là rò rỉ điện.

Hiện trường 4 con trâu bị điện giật.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Anh R. là trụ cột chính của gia đình. Bố anh mất vì tai nạn giao thông năm 2018, mẹ sức khỏe yếu, người em út bị khuyết tật bẩm sinh, nên anh R. là lao động chính nuôi sống cả nhà.

Còn tại thôn Trúc Lâm, xã Gio Linh, 4 con trâu của người dân bị điện giật chết tại chỗ lúc 16h ngày 28/9. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sự cố rò rỉ điện từ hệ thống đường dây dẫn điện tại một trang trại gần đó, trong lúc trời mưa lớn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng ngành điện lực đã có mặt để khoanh vùng, cắt nguồn điện, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, phối hợp với hộ chăn nuôi để thống kê thiệt hại, tiến hành hỗ trợ khắc phục.