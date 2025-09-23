Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Người phụ nữ làm thuê tử vong nghi do điện giật khi đi chăn bò

Ngọc Văn
TPO - Một phụ nữ làm thuê tại xã Bình Điền (TP Huế) tử vong nghi do vướng vào dây dẫn điện khi đi chăn bò trong rừng.

Ngày 23/9, thông tin từ UBND xã Bình Điền (TP Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ nghi bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò giữa rừng.

pn-tu-vong.jpg
Thi thể người phụ nữ tử vong﻿ nghi do điện giật khi đi chăn bò.

Nạn nhân là chị K.T.Ư. (SN 1987, trú xã A Lưới 2, TP Huế). Theo thông tin ban đầu, chị Ư. đến làm thuê cho gia đình ông H.Đ.T. (SN 1981, trú thôn 1, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà cũ). Trong lúc đưa bò vào vườn rừng chăn, chị Ư. bị tử vong nghi do điện giật

Người dân khi đi làm vườn đã tình cờ phát hiện thi thể chị Ư. tại khu vực vườn rừng của bà H.T.C. (trú cùng thôn), nên trình báo cho chính quyền địa phương. Thời điểm phát hiện, thi thể chị Ư. ngã nằm đè lên một đường dây điện bọc nhựa màu đen có tiết diện khá lớn nằm giữa rừng cây.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Bình Điền đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, phối hợp xử lý. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục.

Lãnh đạo UBND xã Bình Điền cho biết, sau vụ việc, chính quyền địa phương đã cho tiến hành rà soát hệ thống điện trên địa bàn để phòng ngừa tai nạn tương tự.

Ngọc Văn
#Xã Bình Điền #phụ nữ làm thuê #chăn bò #tử vong #nghi do điện giật #vườn rừng #đường dây điện #TP Huế

