Xã hội

Hai bà cháu ở Thanh Hóa tử vong do điện giật

Hoàng Lam
TPO - Vụ việc thương tâm xảy ra khi người cháu đang còn ướt cầm vào đoạn dây điện hở bị giật, người bà lao vào cứu khiến cả 2 tử vong.

Sự việc xảy ra vào 17 giờ 30 phút ngày 25/8, tại gia đình anh Nguyễn Công Thấn, trú tại thôn Nguyên Lý, xã Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Nạn nhân là bà N.T.C (SN 1953) và cháu nội N.C.N (SN 2012).

Theo thông tin ban đầu, trong lúc cháu N người còn ướt đã chạm phải đoạn dây điện trong nhà bị hở, dẫn đến bị điện giật. Thấy cháu gặp nạn, bà C lao vào cứu thì cũng bị điện giật, khiến cả hai bà cháu tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình 2 bà cháu tử vong do điện giật.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân. Lãnh đạo xã Thiệu Hóa đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát.

Cũng vào chiều ngày 25/8, anh Nguyễn Tấn Th (SN 1982) ở thôn Dân Quý, xã Thiệu Toán ra chuồng trâu chằng chống khi bão đổ bộ cũng bị điện giật dẫn tới tử vong.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa mưa bão, người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình; khẩn trương thay thế dây điện cũ, hư hỏng; che chắn thiết bị điện, lắp đặt thiết bị chống rò rỉ, chống giật; đặc biệt chú ý không để trẻ em sử dụng, tiếp xúc với điện khi cơ thể còn ướt hoặc trong điều kiện ẩm ướt, để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.

Hoàng Lam
#điện giật #tử vong #Thanh Hóa #Thiệu Toán #diễn biến phức tạp #khuyến cáo

