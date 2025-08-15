Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Khoảnh khắc 2 công nhân bị điện giật ngưng tim được cứu sống kỳ diệu

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi đang làm việc, 2 công nhân không may bị điện giật dẫn đến ngưng tim, ngưng thở. Các y bác sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cấp cứu và đã cứu sống bệnh nhân một cách kỳ diệu.

Hiện trường vụ tai nạn điện giật.

Ngày 15/8, tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, các y bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống 2 bệnh nhân bị điện giật nguy kịch khi đang làm việc gần trụ sở của bệnh viện này.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 14/8, tại một công trường xây dựng gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình xảy ra vụ tai nạn lao động, 2 công nhân bị điện giật nguy kịch.

Nhận thông tin, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình kích hoạt báo động đỏ nội viện, cử lực lượng y tế cùng trang thiết bị tới hiện trường cấp cứu và di chuyển bệnh nhân về bệnh viện. Nạn nhân được xác định là công nhân T.V.H (38 tuổi, trú xã Gio Linh) và L.V.H (51 tuổi, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị).

Bác sĩ Trần Văn Sơn, Trưởng Đơn nguyên cấp cứu của bệnh viện cho biết, chỉ sau ít phút xảy ra sự việc, y bác sĩ đã có mặt tại hiện trường. Khi tiếp cận, cả 2 bệnh bệnh nhân bất tỉnh có nhiều vết bỏng do điện. Trong đó L.V.H. nặng hơn, có dấu hiệu ngưng tim, ngừng thở.

Các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp ngay tại hiện trường. Sau đó, bệnh nhân được đưa tới Khoa Cấp cứu của bệnh viện. Các bác sĩ tiếp tục tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao, sốc điện, hỗ trợ thông khí qua bóp bóng Ambu, dùng thuốc vận mạch, đồng thời phối hợp nhiều chuyên khoa để xử trí tổn thương do bỏng điện.

Sau khoảng 15 phút cấp cứu, người bệnh có mạch trở lại và huyết áp cải thiện. Sau khi qua giai đoạn nguy kịch, 2 bệnh nhân này được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Hoàng Nam
#điện giật #công nhân #y bác sỹ #bệnh viện hữu nghị #quảng trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục