Khoảnh khắc 2 công nhân bị điện giật ngưng tim được cứu sống kỳ diệu

TPO - Khi đang làm việc, 2 công nhân không may bị điện giật dẫn đến ngưng tim, ngưng thở. Các y bác sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cấp cứu và đã cứu sống bệnh nhân một cách kỳ diệu.

Hiện trường vụ tai nạn điện giật.

Ngày 15/8, tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, các y bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống 2 bệnh nhân bị điện giật nguy kịch khi đang làm việc gần trụ sở của bệnh viện này.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 14/8, tại một công trường xây dựng gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình xảy ra vụ tai nạn lao động, 2 công nhân bị điện giật nguy kịch.

Nhận thông tin, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình kích hoạt báo động đỏ nội viện, cử lực lượng y tế cùng trang thiết bị tới hiện trường cấp cứu và di chuyển bệnh nhân về bệnh viện. Nạn nhân được xác định là công nhân T.V.H (38 tuổi, trú xã Gio Linh) và L.V.H (51 tuổi, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị).

Bác sĩ Trần Văn Sơn, Trưởng Đơn nguyên cấp cứu của bệnh viện cho biết, chỉ sau ít phút xảy ra sự việc, y bác sĩ đã có mặt tại hiện trường. Khi tiếp cận, cả 2 bệnh bệnh nhân bất tỉnh có nhiều vết bỏng do điện. Trong đó L.V.H. nặng hơn, có dấu hiệu ngưng tim, ngừng thở.

Các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp ngay tại hiện trường. Sau đó, bệnh nhân được đưa tới Khoa Cấp cứu của bệnh viện. Các bác sĩ tiếp tục tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao, sốc điện, hỗ trợ thông khí qua bóp bóng Ambu, dùng thuốc vận mạch, đồng thời phối hợp nhiều chuyên khoa để xử trí tổn thương do bỏng điện.

Sau khoảng 15 phút cấp cứu, người bệnh có mạch trở lại và huyết áp cải thiện. Sau khi qua giai đoạn nguy kịch, 2 bệnh nhân này được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.