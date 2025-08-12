Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định công trường thi công, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Ngày 12/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Công điện nêu rõ: Theo thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 9 giờ 17 phút ngày 11/8, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thành trên địa bàn xã Tuy An Bắc tỉnh Đắk Lắk, khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sập cốp pha khi đang xây dựng hệ thống kiên cố hóa công trình.

128ctoc.jpg
Vị trí xảy ra sự cố tai nạn. Ảnh: Ban QLDA 85

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, chủ đầu tư, tư vấn giám sát dự án đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định công trường thi công, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bên cạnh đó, Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Ngoài ra, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nội vụ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình, dự án, không để xảy ra các sự cố, tai nạn tương tự.

Luân Dũng
