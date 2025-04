Chi phí, thiệt hại tai nạn lao động hơn 42.560 tỷ đồng

TPO - Năm 2024, toàn quốc đã xảy ra gần 8.300 vụ tai nạn lao động, làm 727 người chết, thiệt hại hơn 42.560 tỷ đồng.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) năm 2024 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025, do Bộ Nội vụ vừa tổ chức.

Bà Chu Thị Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ - cho biết, theo kế hoạch, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 sẽ diễn ra từ 1/5-31/5. Lễ phát động dự kiến được tổ chức vào 25/4, kết hợp với Tháng Công nhân. Trong khuôn khổ tháng hành động, ban chỉ đạo sẽ triển khai nhiều hoạt động quy mô cả ở trung ương và địa phương, như thực hiện Chỉ thị 31-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các cuộc đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về nội dung này.

Theo các thành viên Ban Chỉ đạo, tình hình công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 tuy đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên công tác an toàn, vệ sinh lao động đang đứng trước những thách thức lớn. Năm qua, số vụ TNLĐ, số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng xảy ra có dấu hiệu tăng đến mức đáng lo ngại so với 2023.

Theo báo cáo, năm 2024, trên toàn quốc đã xảy ra 8.286 vụ tai nạn lao động (tăng 892 vụ), làm 8.472 người bị nạn (tăng 919 người bị nạn), trong đó có 675 vụ tai nạn chết người, làm 727 người chết.

Tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại lên đến hơn 42.560 tỷ đồng; các ngành xảy ra nhiều tai nạn là khai khoáng, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, luyện kim.

Báo cáo cũng điểm lại nhiều vụ TNLĐ nghiêm trọng trong năm 2024, như: Vụ TNLĐ xảy ra ngày 3/4/2024, tại Công ty Than Thống nhất -TKV (Quảng Ninh) làm 4 người tử vong, do cháy khí cục bộ đường lò.

Ngày 22/4/2024, vụ TNLĐ xảy ra tại Nhà máy Xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Yên Bái) làm 7 người tử vong, 3 người bị thương khi đang sửa chữa máy nghiền số 3 tại nhà máy xi măng thì máy nghiền hoạt động dẫn đến tai nạn.

Vụ TNLĐ xảy ra ngày 1/5/2024, tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gỗ Bình Minh (Đồng Nai) làm 6 người tử vong, 5 người bị thương do nổ nồi hơi trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, vụ TNLĐ xảy ra ngày 18/6/2024, tại Công trình cải tạo mở rộng trường mầm non Đông Yên B (Quốc Oai, Hà Nội) làm 3 người tử vong và 7 người bị thương khi trong quá trình kết thúc công việc, sử dụng vận thăng chở hàng để di chuyển từ trên xuống thì vận thăng bị sập.

Vụ TNLĐ xảy ra ngày 29/7/2024, tại Công ty than Hòn Gai - TKV, tỉnh Quảng Ninh do lở than, bùn vùi lấp, hậu quả làm 5 người tử vong…