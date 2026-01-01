Xuyên Tết trên công trường xây dựng lưới điện phía Nam

Trong khi cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, chào đón năm mới 2026, trên công trường nhiều dự án lưới điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, không khí lao động vẫn miệt mài và khẩn trương.

Tại các dự án trọng điểm như đường dây mạch 2 Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí; đường dây 110kV Tân Thành – Trạm biến áp 220kV Hàm Tân 2; công trình cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim – Trạm 220kV Tháp Chàm; trạm biến áp 110kV Tân Trụ, trạm 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối…, không khí thi công diễn ra khẩn trương với quyết tâm tăng tốc sớm ngay từ đầu năm.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (giữa) động viên công nhân Điện lực làm việc xuyên Tết trên công trường Đường dây 110kV Trần Đề - Trạm 220kV Sóc Trăng.

Các lãnh đạo EVNSPC cũng không nghỉ Tết và trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo và động viên lực lượng thi công.

Tại Cần Thơ, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công và động viên lực lượng thi công đường dây 110kV Trần Đề - Trạm 220kV Sóc Trăng.

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó tổng giám đốc EVNSPC (áo trắng) nghe nhà thầu thi công Dự án Đường dây 110kV Trạm 220kV Thốt Nốt – Trạm 110kV Thới Lai (Cần Thơ) báo cáo về phương án thi công dịp Tết dương lịch.

Phó tổng giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan kiểm tra công tác thi công, động viên người lao động thi công xuyên Tết các dự án đường dây 110kV và trạm 220kV Thốt Nốt – Trạm 110kV Thới Lai, Trạm 110kV Cờ Đỏ và đấu nối Trạm 110kV Cờ Đỏ.

Ông Bành Đức Hoài – Thành viên HĐTV EVNSPC tặng quà người lao động làm việc xuyên Tết Dương lịch tại Dự án Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV trạm 220kV Cao Lãnh - Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Cũng trong ngày đầu năm 2026, ông Bành Đức Hoài - Thành viên HĐTV EVNSPC đi kiểm tra thực tế và tặng quà động viên người lao động thi công dự án cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV trạm 220kV Cao Lãnh - Tháp Mười, công trình lộ ra trạm 220kV Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp).

Ông Lê Hoàng Oanh - Thành viên HĐTV đến kiểm tra hiện trường, động viên người lao động thi công dự án xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Phước Đông 5 và 6 (220kV Tây Ninh 2) – 220kV Phước Đông, 2 mạch (tỉnh Tây Ninh); Phó TGĐ EVNSPC Đào Hòa Bình có mặt tại nhiều dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra các tuyến đường dây truyền tải và các công trình cải tạo, nâng tiết diện lưới điện 110kV…

Thành viên HĐTV Lê Hoàng Oanh (giữa, áo trắng) tặng quà động viên người lao động làm việc xuyên Tết trên công trình xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Phước Đông 5&6 (220kV Tây Ninh 2) – 220kV Phước Đông, 2 mạch, tỉnh Tây Ninh.

Sự hiện diện của lãnh đạo EVNSPC tại công trường không chỉ nhằm kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, an toàn lao động mà còn truyền tiếp thêm tinh thần lao động hăng say cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngay từ ngày đầu năm.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo EVNSPC ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã gác lại những riêng tư, làm việc xuyên kỳ nghỉ Tết để bảo đảm tiến độ các công trình. Đó không chỉ là tinh thần kỷ luật lao động cao, mà còn là sự sẻ chia trách nhiệm với EVNSPC nói riêng, ngành Điện nói chung, góp phần bảo đảm dòng điện an toàn, liên tục cho sự phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Ông Đào Hòa Bình – Phó tổng giám đốc EVNSPC tặng quà động viên người lao động làm việc xuyên Tết trong ngày 1/1/2026 tại dự án cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - trạm 220kV Tháp Chàm (tỉnh Lâm Đồng).

Các lãnh đạo EVNSPC cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tính chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư – tư vấn – nhà thầu; linh hoạt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để bị động, chậm nhịp trong tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án...

Công nhân Điện lực làm việc xuyên Tết, tham gia thi công đường dây 110kV Trần Đề - trạm 220kV Sóc Trăng.

Đại diện nhà thầu Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Dũng, Đội trưởng Đội thi công công trình đường dây 110kV từ trạm 220kV Thốt Nốt - Trạm 110kV Thới Lai cho biết, công trường vẫn duy trì nhịp độ làm việc bình thường trong dịp Tết dương lịch 2026, với khoảng 50-60 kỹ sư, công nhân. Dù có vất vả nhưng được lãnh đạo Công ty quan tâm, động viên kịp thời và trả lương gấp đôi nên anh em phấn khởi, hăng say làm việc. Lãnh đạo của EVNSPC cũng đến tận công trường thăm hỏi động viên, tặng quà…điều đó đã tiếp thêm động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa đưa công trình sớm về đích.

Các nhà thầu miệt mài lao động trên công trường Công trình Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV Trạm 220kV Năm Căn trong ngày 1/1/2026.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, EVNSPC khởi công 77 công trình, đóng điện 83 công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 17.260 tỷ đồng. Trong số các dự án dự kiến đóng điện có 1 công trình lưới điện 220kV – Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và 82 công trình lưới điện 110kV. Đặc biệt, trên cơ sở kế hoạch EVN giao, EVNSPC chủ động xây dựng mục tiêu điều hành nội bộ với yêu cầu cao hơn, phấn đấu đến ngày 30/4/2026 đóng điện 51 công trình, thiết thực chào mừng 51 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty.