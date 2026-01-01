Xuyên Tết trên công trường xây dựng lưới điện phía Nam

Tại các dự án trọng điểm như đường dây mạch 2 Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí; đường dây 110kV Tân Thành – Trạm biến áp 220kV Hàm Tân 2; công trình cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim – Trạm 220kV Tháp Chàm; trạm biến áp 110kV Tân Trụ, trạm 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối…, không khí thi công diễn ra khẩn trương với quyết tâm tăng tốc sớm ngay từ đầu năm.
Các lãnh đạo EVNSPC cũng không nghỉ Tết và trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo và động viên lực lượng thi công.
Tại Cần Thơ, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công và động viên lực lượng thi công đường dây 110kV Trần Đề - Trạm 220kV Sóc Trăng.
Phó tổng giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan kiểm tra công tác thi công, động viên người lao động thi công xuyên Tết các dự án đường dây 110kV và trạm 220kV Thốt Nốt – Trạm 110kV Thới Lai, Trạm 110kV Cờ Đỏ và đấu nối Trạm 110kV Cờ Đỏ.
Cũng trong ngày đầu năm 2026, ông Bành Đức Hoài - Thành viên HĐTV EVNSPC đi kiểm tra thực tế và tặng quà động viên người lao động thi công dự án cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV trạm 220kV Cao Lãnh - Tháp Mười, công trình lộ ra trạm 220kV Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp).
Ông Lê Hoàng Oanh - Thành viên HĐTV đến kiểm tra hiện trường, động viên người lao động thi công dự án xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Phước Đông 5 và 6 (220kV Tây Ninh 2) – 220kV Phước Đông, 2 mạch (tỉnh Tây Ninh); Phó TGĐ EVNSPC Đào Hòa Bình có mặt tại nhiều dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra các tuyến đường dây truyền tải và các công trình cải tạo, nâng tiết diện lưới điện 110kV…
Sự hiện diện của lãnh đạo EVNSPC tại công trường không chỉ nhằm kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, an toàn lao động mà còn truyền tiếp thêm tinh thần lao động hăng say cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngay từ ngày đầu năm.
Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo EVNSPC ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã gác lại những riêng tư, làm việc xuyên kỳ nghỉ Tết để bảo đảm tiến độ các công trình. Đó không chỉ là tinh thần kỷ luật lao động cao, mà còn là sự sẻ chia trách nhiệm với EVNSPC nói riêng, ngành Điện nói chung, góp phần bảo đảm dòng điện an toàn, liên tục cho sự phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
Các lãnh đạo EVNSPC cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tính chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư – tư vấn – nhà thầu; linh hoạt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để bị động, chậm nhịp trong tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án...
Đại diện nhà thầu Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Dũng, Đội trưởng Đội thi công công trình đường dây 110kV từ trạm 220kV Thốt Nốt - Trạm 110kV Thới Lai cho biết, công trường vẫn duy trì nhịp độ làm việc bình thường trong dịp Tết dương lịch 2026, với khoảng 50-60 kỹ sư, công nhân. Dù có vất vả nhưng được lãnh đạo Công ty quan tâm, động viên kịp thời và trả lương gấp đôi nên anh em phấn khởi, hăng say làm việc. Lãnh đạo của EVNSPC cũng đến tận công trường thăm hỏi động viên, tặng quà…điều đó đã tiếp thêm động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa đưa công trình sớm về đích.
Theo kế hoạch, trong năm 2026, EVNSPC khởi công 77 công trình, đóng điện 83 công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 17.260 tỷ đồng. Trong số các dự án dự kiến đóng điện có 1 công trình lưới điện 220kV – Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và 82 công trình lưới điện 110kV. Đặc biệt, trên cơ sở kế hoạch EVN giao, EVNSPC chủ động xây dựng mục tiêu điều hành nội bộ với yêu cầu cao hơn, phấn đấu đến ngày 30/4/2026 đóng điện 51 công trình, thiết thực chào mừng 51 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty.
Năm 2025, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư phức tạp cùng tác động ngày càng khắc nghiệt của thời tiết, EVNSPC đã chủ động đổi mới tư duy quản trị, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, tạo nên điểm sáng trong công tác đầu tư xây dựng.
Cụ thể, EVNSPC đã khởi công 70 công trình lưới điện, đạt 102,9% kế hoạch EVN giao, trong đó có 1 công trình 220kV và 69 công trình 110kV; đóng điện 88 công trình 110kV, đạt 102,3% kế hoạch EVN giao; hoàn thành 623 công trình lưới điện trung, hạ thế. Tổng công ty đã thực hiện giải ngân 16.786 tỷ đồng, đạt 101,6% kế hoạch EVN giao; trong đó, giá trị đầu tư thuần đạt 14.329/14.057 tỷ đồng, tương ứng 102% kế hoạch.