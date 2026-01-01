Chính thức nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh, tăng mức giảm trừ gia cảnh

TPO - Bước sang năm 2026, hàng loạt chính sách thuế quan trọng bắt đầu được triển khai, tác động trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý là việc chấm dứt cơ chế thuế khoán, nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc...

Xóa thuế khoán, nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng

Từ hôm nay (1/1), theo Nghị quyết số 198 của Quốc hội, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ không còn áp dụng phương pháp thuế khoán. Thay vào đó, họ sẽ kê khai và tự nộp thuế theo quy định.

Quốc hội cũng đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cùng nhiều nội dung điều chỉnh trong Luật Quản lý thuế, trong đó điểm thay đổi quan trọng và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng hộ kinh doanh là việc nâng mức doanh thu được miễn thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm.

Hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai (Hướng dẫn: Thuế Nghệ An).

Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu không vượt 500 triệu đồng trong năm tài chính sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, cũng như không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Đối với nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm, luật cho phép người nộp thuế được tự lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp.

Hai phương pháp được áp dụng. Một là tính theo thu nhập thực tế, tức doanh thu trừ chi phí hợp lý, phần thu nhập chịu thuế được áp mức thuế suất 15%. Hai là tính theo tỷ lệ trên doanh thu, trong đó chỉ phần doanh thu vượt mức 500 triệu đồng mới được đưa vào căn cứ tính thuế.

Với thuế giá trị gia tăng, Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 2025, hộ, cá nhân sản xuất có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống được miễn thuế (quy định cũ là 200 triệu đồng).

Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng

Nghị quyết 110/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Những chính sách thuế có hiệu từ 1/1/2026, trong đó nổi bật là nâng mức giảm trừ gia cảnh (ảnh: Thuế Hà Nội).

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, cá nhân chưa phải nộp thuế với mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) sau khi trừ các khoản bảo hiểm và giảm trừ bản thân hoặc 24 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hoặc 31 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc).

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế.

Đáng chú ý, cơ chế điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cũng thay đổi. Theo đó, căn cứ biến động giá cả, thu nhập, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi cũng mở rộng các khoản được giảm trừ như: khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc. Các khoản chi này phải đáp ứng các điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy định và không được chi trả từ các nguồn khác. Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều này.

5 bậc biểu thuế luỹ tiến từng phần

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đã thu gọn biểu thuế lũy tiến từng phần, từ 7 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Mức thuế suất lần lượt 5%, 10%, 20%, 30% và 35%. Mức thuế thấp nhất là 5% áp dụng với thu nhập đến 10 triệu đồng một tháng. Thuế suất cao nhất vẫn là 35% với thu nhập trên 100 triệu đồng, thay vì mức 80 triệu như hiện nay.

Biểu thuế thu nhập cá nhân giảm còn 5 bậc, thuế suất cao nhất 35%.

Gỡ "điểm nghẽn" hoàn thuế giá trị gia tăng

Từ năm 2026, Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi khôi phục quy định cho phép doanh nghiệp mua bán nông sản sơ chế không phải kê khai thuế đầu ra nhưng được khấu trừ đầu vào...

Theo đó, luật cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi mua bán sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025 có hiệu lực từ 1/1/2026 tăng thuế mặt hàng không có lợi cho sức khỏe.

Điều chỉnh mức tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mặt hàng có hại cho sức khoẻ như thuốc lá, rượu, bia, nước ngọt.

Thuốc lá: Giữ nguyên mức thuế suất thuế tỷ lệ phần trăm hiện hành (75%) và bổ sung mức thuế tuyệt đối theo lộ trình 5 năm từ 2027-2031.

Rượu, bia: Tăng thuế suất thuế tỷ lệ phần trăm theo lộ trình 5%/năm trong 5 năm từ năm 2027-2031. Đối với rượu từ 20 độ cồn trở lên, từ 1/1/2026 mức thuế sẽ là 65%, theo lộ trình đến 1/1/2031 là 90%. Đối với rượu dưới 20 độ cồn, từ 1/1/2026 mức thuế sẽ là 35%, theo lộ trình đến 1/1/2031 là 60%. Đối với mặt hàng bia, từ 1/1/2026, mức thuế sẽ là 65%, theo lộ trình đến 1/1/2031 là 90%.

Nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường trên 5g/100ml: Áp dụng mức thuế suất 8% (từ năm 2027) và 10% (từ năm 2028).