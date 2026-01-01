'Dấu ấn Việt Nam' nhìn từ 9 thành tựu nổi bật của Vingroup trong năm 2025

Năm 2025 khép lại với hàng loạt cột mốc mang tính lịch sử, ghi dấu vai trò tiên phong và năng lực kiến tạo của Vingroup trên nhiều lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế. Từ công nghiệp - công nghệ, hạ tầng, đô thị đến khoa học và an sinh xã hội, Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu khu vực đã tạo nên những “dấu ấn Việt Nam” có sức lan tỏa trong nước và quốc tế.

VinFast đã có một năm đại thắng với doanh số dự kiến đạt gần 200.000 xe trên toàn cầu. Trong đó, riêng tại thị trường Việt Nam, riêng thương hiệu VinFast chiếm khoảng 30% thị phần cả nước, với hơn 170.000 xe đã bàn giao. Đây là doanh số phá đổ mọi kỷ lục thị trường, cao gấp 2 – 3 lần vị trí hãng bán chạy số 2, khẳng định vị thế số 1 tuyệt đối của thương hiệu ô tô Việt trong kỷ nguyên xe điện.

Sức sáng tạo và sự năng động của VinFast được thể hiện qua việc liên tiếp ra mắt 6 mẫu ô tô điện mới chỉ trong năm 2025, trong đó, gây ấn tượng nhất là MPV 7 chỗ Limo Green và Lạc Hồng - mẫu xe siêu sang đầu tiên của Việt Nam, bao gồm phiên bản chống đạn.

Song hành với sản phẩm chất lượng, hệ sinh thái hậu mãi tiếp tục là lợi thế vượt trội. VinFast đã thiết lập kỷ lục mới với gần 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, nhiều hơn 3-4 lần so với các thương hiệu lâu đời nhất tại Việt Nam, củng cố niềm tin dài hạn của người tiêu dùng.

Ở mảng xe máy điện, VinFast tiếp tục thống lĩnh thị phần với doanh số cao kỷ lục; xe buýt điện cũng được nhiều doanh nghiệp vận tải lớn lựa chọn, từng bước xanh hóa giao thông công cộng tại Hà Nội và TP.HCM. Những con số này cho thấy xu hướng chuyển đổi xanh đang tăng tốc, với VinFast giữ vai trò dẫn dắt.

Hưởng ứng 4 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Vingroup đã mở rộng thêm 2 trụ cột mới, gồm Hạ tầng và Năng lượng xanh - những lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quốc gia.

Ở lĩnh vực hạ tầng, VinSpeed sẽ triển khai 2 tuyến đường sắt tốc độ cao, gồm: Bến Thành - Cần Giờ (TP.HCM) và Hà Nội - Quảng Ninh. Trong khi đó, VinEnergo đã nhanh chóng khởi công chuỗi dự án năng lượng sạch tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Đặc biệt, 2025 cũng là năm Vingroup triển khai số lượng dự án lớn nhất từ trước đến nay, với 18 dự án mới được khởi công, động thổ, ra mắt.

Sự nhập cuộc chủ động đã khẳng định tinh thần dấn thân và vai trò tiên phong của Vingroup trong việc hiện thực hóa “bộ tứ trụ cột”, góp phần kiến tạo những nền tảng phát triển bền vững và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Trong không khí thiêng liêng và tự hào kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm: Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” trở thành tâm điểm đặc biệt. Với vai trò đồng tổ chức và “chủ nhà”, Vingroup đã kiến tạo một “sân khấu kỷ lục” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) cho sự kiện trưng bày có quy mô lớn nhất trong lịch sử.

Đằng sau thành công ấy là bộ máy vận hành khổng lồ với gần 400 đơn vị thi công, hơn 31.300 nhân sự tham gia hỗ trợ. Nhờ đó, trong 19 ngày mở cửa, Triển lãm đã vận hành trơn tru dù thu hút tới hơn 10 triệu lượt khách trong nước và quốc tế; cao điểm có ngày đón gần 1,3 triệu lượt người - những con số chưa từng có tiền lệ.

Trên thị trường chứng khoán, Vingroup là hệ sinh thái hiếm hoi sở hữu đồng thời 4 mã niêm yết: VIC, VHM, VRE và VPL. Trong đó, VIC trở thành hiện tượng của năm khi liên tục thiết lập các đỉnh giá mới.

Đến cuối tháng 12/2025, giá trị cổ phiếu VIC tăng gấp 8 lần so với đầu năm, đưa vốn hóa Vingroup vượt mốc 1 triệu tỷ đồng - mức cao nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, tổng tài sản mà Vingroup sở hữu cũng tăng lên hơn 1 triệu tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt mức này.

Đà tăng trưởng này giúp tài sản ròng của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cán mốc 30 tỷ USD, xếp hạng 71 danh sách người giàu nhất thế giới (tại ngày 23/12/2025).

Cổ phiếu VIC liên tục thiết lập kỷ lục phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào chiến lược dài hạn của Vingroup trong các lĩnh vực mang tính động lực quốc gia như hạ tầng, công nghiệp - công nghệ, phát triển đô thị và năng lượng xanh.

Năm 2025 được xem là năm bứt phá chưa từng có trong lịch sử 17 năm của Vinhomes, khi doanh nghiệp khởi công và ra mắt 13 dự án với tổng quy mô hơn 20.000 ha.

Dấu ấn nổi bật là Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) - siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam, ứng viên chính thức đầu tiên của bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”; cùng Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) với quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng - siêu đô thị lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Cũng trong năm, Vinhomes trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản của năm khu vực Đông Nam Á” tại DOT Property Southeast Asia Awards 2025, khẳng định vị thế tiên phong trong định hình chuẩn mực đô thị mới của khu vực.

Năm 2025, Vingroup đóng góp cho đất nước nhiều công trình mang tính biểu tượng, nổi bật là Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), được ví như “Kỳ tích Cổ Loa” thời hiện đại.

Với quy mô hơn 90 ha, VEC là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong Top 10 thế giới. Công trình được hoàn thành chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ 15 tháng - một kỷ lục chưa từng có trên thế giới. Sở hữu quy mô vượt trội, hạ tầng hiện đại và năng lực vận hành chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, VEC đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của các đại sự kiện, góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ kinh tế Expo toàn cầu.

Đặc biệt, ngày 19/12/2025, Vingroup khởi công Sân vận động Trống Đồng đạt chuẩn FIFA. Sân được xây dựng trên diện tích 73,3 ha, lấy cảm hứng từ Trống Đồng Đông Sơn.

Khi hoàn thành, công trình sẽ sở hữu 2 kỷ lục: Sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa tới 135 nghìn chỗ ngồi, và Sân vận động có mái che đóng mở lớn nhất thế giới, là điểm đến của các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và thế giới, như ASIAD, Olympic và World Cup. Đây sẽ là biểu tượng quốc gia mới, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao, văn hóa châu lục và thế giới.

Trong năm qua, chỉ trong hai đợt mưa lũ, thông qua Quỹ Thiện Tâm, Vingroup đã đóng góp tới 1.000 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại bởi thiên tai. Lũy kế từ khi thành lập, Vingroup đã dành gần 32.000 tỷ đồng cho các chương trình an sinh - nhân đạo, hỗ trợ hơn 10 triệu người tại 34 tỉnh, thành.

Vì những nỗ lực bền bỉ đó, Quỹ Thiện Tâm đã được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Giải thưởng ASEAN về “Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo” và được được vinh danh ở hạng mục cao nhất của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025.

Bên cạnh công tác thiện nguyện, Vingroup còn là doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động về ESG. Bằng nguồn lực và lợi thế về hệ sinh thái của mình, Tập đoàn đã tích cực hỗ trợ các tỉnh, thành nghiên cứu, xây dựng chiến lược, thiết lập các mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động để triển khai các dự án Chuyển đổi xanh - Tăng trưởng xanh cho địa phương, góp phần cùng Chính phủ đưa Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu Net Zero 2050.

Đặc biệt, ngày 24/12/2025, Vingroup ra mắt Vin Nexus Center, mô hình giáo dục phi lợi nhuận chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập. Mảnh ghép mới trong hệ sinh thái giáo dục của Vingroup sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục và tạo cơ hội phát triển công bằng cho mọi trẻ em.

Sau 5 mùa giải, Giải thưởng VinFuture đã vươn tầm trở thành một trong những giải thưởng khoa học - công nghệ uy tín hàng đầu thế giới, với 6.132 đề cử từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, tôn vinh 48 nhà khoa học kiệt xuất. Nhiều nhà khoa học đạt giải VinFuture đã tiếp tục giành Nobel, cho thấy tầm nhìn xa của giải thưởng đến từ Việt Nam.

Với những công trình được vinh danh đang tạo ra tác động sâu rộng, góp phần định hình tương lai của nhân loại, VinFuture đã đưa Việt Nam trở thành điểm đến uy tín của giới khoa học toàn cầu, khẳng định năng lực đóng góp tri thức của một quốc gia đang phát triển.

Hành trình 5 năm của VinFuture đã chứng minh rằng, một quốc gia đang phát triển như Việt Nam hoàn toàn có thể đặt mình vào trung tâm của bản đồ khoa học thế giới bằng niềm tin, sự đầu tư và tinh thần bền bỉ phụng sự con người.

Năm 2025, Vingroup chính thức ghi tên Việt Nam lên bản đồ công nghiệp robot hình người toàn cầu với các sản phẩm robot có thể trình diễn của VinMotion và VinRobotics.

Không chỉ ra mắt tại Việt Nam, các công ty robot của Vingroup đều có tầm nhìn hướng ra toàn cầu, đáp ứng nhu cầu lớn và tiêu chuẩn cao của thế giới. Bước tiến đầu tiên trong hành trình chinh phục thế giới của robot Việt sẽ diễn ra tại CES 2026 - triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất hành tinh, nơi VinMotion dự kiến sẽ trình làng thế hệ robot thứ hai của mình.

Sự xuất hiện của thế hệ robot hình người “make in Vietnam” đầu tiên mở ra cơ hội ứng dụng rộng lớn trong dịch vụ, y tế, công nghiệp và các môi trường làm việc khắc nghiệt, đồng thời thể hiện tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ Nghị quyết 57 về đột phá khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành tựu đột phá cũng được xem là biểu tượng cho một Việt Nam hiện đại và phát triển hùng cường trong tương lai.