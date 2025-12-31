Sớm triển khai các đề án, chương trình tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

TPO - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị TPHCM xây dựng và triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch, dự án được đề xuất tại Diễn đàn kinh tế mùa Thu 2025 trên tinh thần khẩn trương, sáng tạo, có lộ trình rõ ràng. Một số chương trình lớn, đột phá có thể báo cáo Chính phủ để triển khai cho cả nước.

Chiều 31/12, phát biểu tại hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 do UBND TPHCM tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá diễn đàn đã thành công toàn diện, cả về quy mô, chất lượng nội dung và hiệu quả đối ngoại.

﻿Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Phó Thủ tướng đánh giá cao các đề xuất chính sách cho Việt Nam và TPHCM tại Diễn đàn. Ban Tổ chức và thành phố đã chủ động lập danh mục các đề án, kế hoạch, chương trình, dự án cụ thể để triển khai sau Diễn đàn, góp phần chuyển hóa nội dung Diễn đàn vào thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố.

Phó Thủ tướng đề nghị TPHCM xây dựng và triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch, dự án trên tinh thần khẩn trương, sáng tạo, có lộ trình rõ ràng. Một số chương trình lớn, đột phá có thể báo cáo Chính phủ để triển khai cho cả nước.

Từ thành công của năm nay, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành và TPHCM chủ động chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 ngay từ đầu năm. TPHCM cần khẩn trương cùng WEF xây dựng nội dung, tiếp tục nâng tầm Diễn đàn, sớm tham mưu lãnh đạo Chính phủ mời lãnh đạo cấp cao các nước tham dự. Việc lựa chọn chủ đề bám sát các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, gắn với các ưu tiên chiến lược về phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cùng Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM Huỳnh Thị Phúc tặng Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể đóng góp tiêu biểu vào thành công của Diễn đàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 đã góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của TPHCM. Đây là nền tảng quan trọng để Thành phố tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả của Diễn đàn trong thời gian tới.