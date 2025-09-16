Thủ tướng Chính phủ tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

TPO - Chiều nay (16/9), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên Đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025.

Cùng tham dự Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam; các tổ chức quốc tế; gần 1.000 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 là cuộc đối thoại chính sách mở, thực chất, hướng vào hành động, nối kết trực tiếp giữa Chính phủ, bộ, ngành, địa phương với cộng đồng doanh nghiệp; là hành động cụ thể hóa các Nghị quyết trụ cột mà Bộ Chính trị đã ban hành, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước.

Diễn đàn năm nay mang chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”. Đây là lần thứ ba Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Hội LHTN Việt Nam tiếp nối hai kỳ tổ chức thành công vào năm 2016 và 2017, khẳng định phương châm hành động của Diễn đàn là đối thoại thực chất, giải pháp cụ thể và triển khai đến cùng.

Các đại biểu, doanh nhân tại phiên Chuyên đề về pháp lý chiều 15/9.

Qua 12 phiên đối thoại địa phương, Diễn đàn đã ghi nhận hơn 3.600 lượt đại biểu tham gia, trên 300 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường và khoảng trên 3.000 ý kiến gửi về bằng nhiều hình thức; từ đó hệ thống hóa hơn 200 kiến nghị cụ thể, tập trung vào bốn nhóm lớn: thể chế - chính sách; tài chính - tín dụng; hạ tầng - logistics; khoa học - công nghệ.

Theo Ban Tổ chức, Phiên đối thoại cấp cao của Diễn đàn sẽ có báo cáo kết quả tổng hợp của các chuyên đề: Mài sắc các mũi nhọn chiến lược để vươn tầm quốc tế; Thể chế kiến tạo - Doanh nghiệp vươn mình; Khoa học công nghệ & Đổi mới sáng tạo - Vươn mình bứt phá; Vươn tầm Nội lực để Vươn mình bứt phá. Đồng thời, có các ý kiến, kiến nghị của đại diện doanh nghiệp, chuyên gia.

Đặc biệt, Ban Tổ chức sẽ công bố dự thảo và thông qua Tuyên bố chung Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.