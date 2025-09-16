Thủ tướng Chính phủ tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Cùng tham dự Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam; các tổ chức quốc tế; gần 1.000 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân.
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 là cuộc đối thoại chính sách mở, thực chất, hướng vào hành động, nối kết trực tiếp giữa Chính phủ, bộ, ngành, địa phương với cộng đồng doanh nghiệp; là hành động cụ thể hóa các Nghị quyết trụ cột mà Bộ Chính trị đã ban hành, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước.
Diễn đàn năm nay mang chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”. Đây là lần thứ ba Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Hội LHTN Việt Nam tiếp nối hai kỳ tổ chức thành công vào năm 2016 và 2017, khẳng định phương châm hành động của Diễn đàn là đối thoại thực chất, giải pháp cụ thể và triển khai đến cùng.
Qua 12 phiên đối thoại địa phương, Diễn đàn đã ghi nhận hơn 3.600 lượt đại biểu tham gia, trên 300 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường và khoảng trên 3.000 ý kiến gửi về bằng nhiều hình thức; từ đó hệ thống hóa hơn 200 kiến nghị cụ thể, tập trung vào bốn nhóm lớn: thể chế - chính sách; tài chính - tín dụng; hạ tầng - logistics; khoa học - công nghệ.
Theo Ban Tổ chức, Phiên đối thoại cấp cao của Diễn đàn sẽ có báo cáo kết quả tổng hợp của các chuyên đề: Mài sắc các mũi nhọn chiến lược để vươn tầm quốc tế; Thể chế kiến tạo - Doanh nghiệp vươn mình; Khoa học công nghệ & Đổi mới sáng tạo - Vươn mình bứt phá; Vươn tầm Nội lực để Vươn mình bứt phá. Đồng thời, có các ý kiến, kiến nghị của đại diện doanh nghiệp, chuyên gia.
Đặc biệt, Ban Tổ chức sẽ công bố dự thảo và thông qua Tuyên bố chung Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Diễn đàn 2025 là sự kiện chính sách - đối thoại - hành động quy mô quốc gia do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Diễn đàn có sự tham gia phối hợp của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Diễn đàn là hoạt động trọng điểm nhằm hưởng ứng bốn nghị quyết mang tính định hướng chiến lược, gồm: Nghị quyết số 57 về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 66 về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68 về Phát triển kinh tế tư nhân.
Đây được xem là “bộ tứ trụ cột” trong tạo dựng nền tảng thể chế, động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.