Zalo lên tiếng về 'lùm xùm' thu thập thông tin người dùng

TPO - Theo Zalo, phải do người dùng chủ động xác nhận đồng ý việc chia sẻ với bên thứ ba, theo đúng yêu cầu của pháp luật. Ví dụ, khi người dùng truy cập vào các ứng dụng bên thứ ba, Zalo sẽ hiển thị màn hình để người dùng có thể quyết định chia sẻ thông tin cho ứng dụng đó.

Chiều 31/12, ứng dụng Zalo phát đi thông cáo về việc yêu cầu chủ tài khoản phải “cập nhật điều khoản dịch vụ mới” mới được tiếp tục sử dụng.

Phía Zalo cho biết, trong quá trình vận hành, Zalo cần một số dữ liệu của người dùng để cung cấp các tính năng ứng dụng, đảm bảo dịch vụ hoạt động ổn định, và bảo mật tài khoản. Các mục đích này được nêu chi tiết trong điều khoản sử dụng và dữ liệu chỉ được sử dụng cho đúng mục đích đã nêu.

“Thông tin căn cước công dân chỉ được thu thập trong một số trường hợp giới hạn khi cần xác minh, bảo vệ tài khoản, chống lừa đảo. Việc xử lý các thông tin này luôn tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài ra, Zalo có nghĩa vụ phải yêu cầu thông tin về quan hệ gia đình, nhằm xác minh người giám hộ và bảo đảm quyền lợi với người dưới 16 tuổi”, thông báo nêu.

Phía Zalo cho biết đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu của người dùng. Cụ thể, hệ thống Zalo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin và đã được tổ chức BSI đánh giá, cấp chứng nhận. Đây là tiêu chuẩn an toàn thông tin được áp dụng phổ biến trên thế giới.

Zalo cập nhật điều khoản dịch vụ mới.

“Chúng tôi cũng tuân thủ theo các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy chuẩn và quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi đang thực hiện các thủ tục xin phép cơ quan chức năng để triển khai mã hóa đầu cuối (E2EE), qua đó tăng cường bảo mật cho các hội thoại cá nhân trên Zalo”, Zalo khẳng định.

Việc chia sẻ với bên thứ ba, Zalo cho biết phải do người dùng chủ động xác nhận đồng ý theo đúng yêu cầu của pháp luật. Ví dụ, khi người dùng truy cập vào các ứng dụng bên thứ ba, Zalo sẽ hiển thị màn hình để người dùng có thể quyết định chia sẻ thông tin cho ứng dụng đó. Người dùng luôn có thể xem và rút lại quyền chia sẻ dữ liệu của mình tại mỗi ứng dụng ở mục quản lý quyền trong Zalo.

Về việc người dùng có quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của mình như thế nào, ứng dụng Zalo cho biết, có thể xem, cập nhật, hoặc điều chỉnh các thiết lập liên quan đến quyền riêng tư ngay trong ứng dụng Zalo. Để vận hành đúng quy định của pháp luật, Zalo chỉ có thể xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ đến người dùng khi có sự đồng ý đối với Điều khoản sử dụng.

“Nếu chưa có sự đồng ý, dù rất muốn được tiếp tục phục vụ bạn, Zalo không có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện vì không có quyền xử lý dữ liệu liên quan. Theo quy định của pháp luật về dữ liệu cá nhân, chúng tôi cũng có nghĩa vụ phải xoá dữ liệu trước đây của bạn”, thông cáo của Zalo nêu.

Trước đó, nhiều người dùng Zalo tỏ ra khó chịu vì ứng dụng này bất ngờ xuất hiện thông báo yêu cầu chủ tài khoản phải "cập nhật điều khoản dịch vụ mới" mới được tiếp tục sử dụng.

Không ít người vì lo ảnh hưởng tới công việc nên phải miễn cưỡng chấp nhận các điều khoản mà không có đủ thời gian để đọc kỹ các quy định. Sự việc này đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng.

Chưa kể, một số quy định mới của Zalo được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư của người sử dụng.

Cụ thể, trong điều khoản dịch vụ mới, Zalo có quyền thu thập, chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm dữ liệu cơ bản (số điện thoại, họ và tên, giới tính, mối quan hệ gia đình, thông tin CMND, CCCD...) và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Nếu không đồng ý thỏa thuận, chủ tài khoản Zalo sẽ không được tiếp tục sử dụng. Thậm chí, nền tảng còn thông báo "hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng không thay đổi quyết định".