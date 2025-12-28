Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Mua pháo qua Facebook, Zalo để bán kiếm lời tiêu Tết

Nguyễn Dũng
TPO - Lợi dụng nhu cầu dịp lễ tết sắp đến, hai người đàn ông đã lên mạng xã hội để mua pháo rồi sau đó bán lại kiếm lời. Hoạt động mua bán pháo diễn ra lén lút nhưng không qua được mắt lực lượng công an.

Ngày 28/12, Công an xã Xuân Thới Sơn thông tin về vụ triệt phá mua bán pháo lậu trên. Theo đó, trong cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp cuối năm và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026, Công an xã Xuân Thới Sơn đã phối hợp với Tổ công tác Đội 4 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện, xử lý 2 vụ mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn.

z7373153652890-e3edc936a5c828f26ea02d49570562ae.jpg
Nguyễn Hoàng Phúc tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Vụ việc thứ nhất vào ngày 24/12 khi lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất một căn nhà tại ấp 30, xã Xuân Thới Sơn, phát hiện đối tượng Lâm Minh Phương (SN 1986, thường trú phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) có biểu hiện nghi vấn buôn bán pháo nổ.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 8 hộp pháo loại dàn 49 ống phóng, không có hóa đơn, chứng từ mua bán và không có giấy phép của Bộ Quốc phòng.

Làm việc với cơ quan công an, Phương khai nhận số pháo trên có nguồn gốc sản xuất ở nước ngoài, được mua qua mạng xã hội với giá 850.000 đồng/hộp, sau đó rao bán trên các nền tảng Facebook, Zalo, Viber để kiếm lời.

Cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Trần Văn Mười, Công an xã Xuân Thới Sơn tiếp tục phát hiện Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2000, thường trú ấp Tân Qui Hạ, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 12 hộp pháo loại dàn 49 ống phóng, không có hóa đơn, chứng từ.

Qua làm việc, Phúc khai đã mua tổng cộng 18 hộp pháo nổ từ một người không rõ lai lịch trên mạng xã hội với giá 6,8 triệu đồng/hộp để bán lại kiếm lời.

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ.

Công an xã Xuân Thới Sơn đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ; tuyệt đối không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

Nguyễn Dũng
