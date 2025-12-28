Hai cựu Thiếu tướng sắp hầu tòa trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn bán đất sân bay Nha Trang

TPO - Hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường, cùng loạt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị cáo buộc có sai phạm trong giao đất để Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bán "chui" hàng trăm lô đất, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

2 cựu Chủ tịch tỉnh, 2 cựu Thiếu tướng vi phạm trong quản lý đất đai

Ngày 6/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Hậu vừa bị TAND TP Hà Nội phạt 30 năm tù trong vụ án “Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và một số đơn vị, địa phương.

Cùng vụ án, bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và ông Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh), Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) bị cáo buộc “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang.

Được biết, vụ án liên quan việc quản lý, sử dụng sân bay Nha Trang cũ có diện tích hơn 238 ha - khu đất có vị trí đắc địa, giáp đường Trần Phú, giáp biển, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân. Trong đó, khu hiệu bộ chiếm hơn 52 ha, gần 186 ha còn lại do Trung đoàn 920 quản lý, được xếp vào danh mục tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa, nhu cầu khai thác quỹ đất khu vực trung tâm Nha Trang ngày càng cấp bách, ngày 11/9/2009, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa ký tờ trình gửi Thủ tướng, xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất và được đồng ý.

Đến năm 2014, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo cụ thể giao Bộ chủ trì phối hợp với tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan thống nhất phương án khai thác đất để hoàn vốn cho dự án BT (xây dựng – chuyển giao) sân bay Phan Thiết và cơ sở hạ tầng cho Trung đoàn 920 tại Cam Ranh. Điều kiện kèm theo là toàn bộ quá trình chuyển nhượng, giao đất phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2015, Chính phủ cho phép chuyển giao khoảng 186 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa. Tháng 4/2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch Dự án Khu đô thị - Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, chủ đầu tư là Công ty Phúc Sơn, không qua đấu thầu.

Toàn cảnh dự án Tập đoàn Phúc Sơn triển khai.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bán đất "chui" để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng

Tuy nhiên, từ năm 2015 - 2024, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái và các bị cáo thuộc các cơ quan trong Bộ Quốc phòng đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai khi bàn giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn dù chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Cụ thể, Viện Kiểm sát cho rằng, việc chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa các bị cáo đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao 62,89ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu trên cương vị là Chủ tịch HĐQT, Tập đoàn Phúc Sơn, biết rõ đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; Dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Đặc biệt, thời điểm đó, Tập đoàn Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng song bị cáo Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã có thủ tục pháp lý; triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 938 Hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 638 cá nhân, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Các bị cáo đã đứng tên nộp 10% giá trị hợp đồng và giúp Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bán ra thị trường 211 lô đất và để ngoài sổ sách kế toán của Công ty Phúc Sơn hơn 1.076 tỷ đồng.

Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hậu phải chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò là người chủ mưu. Chị gái Hậu là Nguyễn Thị Hằng và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) chịu trách nhiệm với vai trò người giúp sức tích cực.