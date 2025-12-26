Đề xuất mở rộng quyền của người chồng khi phát hiện vợ mang thai với người khác

TPO - Để khắc phục quy định bất cập trong luật Hôn nhân và gia đình, đại diện TAND Tối cao đề xuất sửa đổi theo hướng mở rộng quyền yêu cầu giải quyết ly hôn đối với người chồng trong trường hợp chứng minh được vợ đang mang thai, sinh con nhưng không phải con chung của vợ chồng.

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Liên quan đến quy định "chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con (không phân biệt vợ có thai, sinh con với ai) hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi", Bộ Tư pháp cho rằng, quy định trên tuy đề cao quyền lợi chính đáng của người vợ, song lại chưa phù hợp với quyền lợi chính đáng của người chồng.

Theo Bộ Tư pháp, nếu trường hợp người vợ mang thai hoặc nuôi con nhỏ mà thai nhi hoặc đứa trẻ đó không phải là con của người chồng, hoặc người vợ ngoại tình, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ vợ chồng, làm hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, không thể hàn gắn... mà hạn chế yêu cầu ly hôn của người chồng là chưa phù hợp.

Ảnh minh họa.

Bàn về vấn đề trên, đại diện TAND Tối cao dẫn chứng bằng tình huống ông A. và bà B. có đăng ký kết hôn, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và đã sống ly thân nhiều năm.

Bà B. chung sống và hiện đang mang thai với người khác. Ông A. có đủ căn cứ để chứng minh đó là con người khác nhưng khi ông A. yêu cầu tòa án giải quyết cho ly hôn với bà B. thì luật Hôn nhân và gia đình lại quy định ông A. không được quyền khởi kiện và tòa án trả lại đơn khởi kiện. Điều này đã hạn chế quyền ly hôn của họ khi mục đích của hôn nhân không đạt được.

Để khắc phục, đại diện TAND Tối cao đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng quyền yêu cầu giải quyết ly hôn đối với người chồng trong trường hợp chứng minh được con dưới 12 tháng tuổi hoặc vợ đang mang thai, sinh con nhưng không phải con chung của vợ chồng hoặc mang thai hộ.

Bên cạnh đó, đại diện TAND Tối cao cũng đề xuất nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung căn cứ ly hôn khi vợ hoặc chồng có hành vi ngoại tình nhằm phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể là các trường hợp vợ hoặc chồng có hành vi ngoại tình lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà vẫn tiếp tục vi phạm hoặc có văn bản của cơ quan điều tra là có dấu hiệu tội phạm (tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng) nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi ngoại tình của vợ hoặc chồng gây ra hậu quả nghiêm trọng (như gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của bên còn lại, làm cho gia đình tan vỡ).

Trường hợp vợ hoặc chồng có hành vi ngoại tình và bỏ nhà đi quá 2 năm mà không có tin tức, không có trách nhiệm với gia đình, không cùng nhau xây dựng mục đích hôn nhân làm cho quan hệ vợ chồng rạn nứt.

Ngoài ra đại diện TAND Tối cao cũng đề xuất nghiên cứu, bổ sung hành vi bạo lực gia đình làm căn cứ cho ly hôn, gồm bạo lực vật chất (đánh đập, ngược đãi, hành hạ…) và bạo lực tinh thần (chửi bới, sỉ nhục, xâm phạm nhân phẩm, danh dự).

Bổ sung quy định ly thân là một trong những căn cứ để cho ly hôn nếu vợ chồng đã sống ly thân hơn 3 năm mà vẫn không thể quay về với nhau để chung sống hạnh phúc hoặc sống ly thân hơn 3 năm theo quyết định của tòa án thì tòa giải quyết cho ly hôn mà không phải xem xét, đánh giá thực trạng quan hệ vợ chồng, các bên không phải chứng minh tình trạng trầm trọng của hôn nhân.