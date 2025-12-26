Phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gas giả quy mô lớn tại TP.HCM

TPO - Dù không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và an toàn kỹ thuật, các đối tượng vẫn lắp đặt hệ thống bơm – nạp, sang chiết gas từ xe bồn vào các vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ để tiêu thụ gây nguy hiểm cho xã hội.

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với 4 bị can để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự. Các bị can liên quan đến đường dây sang chiết, tiêu thụ khí gas giả mạo nhãn hiệu với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cháy nổ.

Clip toàn cảnh vụ triệt phá. Nguồn C.A

Các bị can gồm: Trần Quốc Tế (SN 1988), Lê Hồng Vân (SN 1974), Phạm Thiện Đến (SN 1988) và Phạm Tấn Phát (SN 1992), cùng cư trú tại TP.HCM.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn C.A

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty TNHH Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam do Trần Quốc Tế làm Giám đốc để tổ chức sang chiết gas trái phép.

Dù không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và an toàn kỹ thuật, các đối tượng vẫn lắp đặt hệ thống bơm – nạp, sang chiết gas từ xe bồn vào các vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ.

Các mẫu ga bị làm giải để tuồng ra thị trường.

Hoạt động phạm tội được tổ chức khép kín, từ mua gas số lượng lớn, sang chiết, vận chuyển đến khò màng co, dán tem nhãn giả và tiêu thụ tại các cửa hàng gas nhỏ lẻ. Các đối tượng bán gas giả với giá thấp hơn gas chính hãng từ 30–50%, lợi dụng tâm lý ham rẻ của một bộ phận đại lý và người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra xác định, một số cửa hàng dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số gas nhưng vẫn tham gia tiêu thụ, hình thành chuỗi khép kín. Trong đó có cửa hàng gas Vi Văn Tín (212 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tây) do bị can Lê Hồng Vân làm chủ.

Hệ thống dùng để sang chiếc gas vi phạm pháp luật.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bình gas giả, vỏ bình, tem nhãn giả, hệ thống sang chiết và phương tiện liên quan. Toàn bộ tang vật được giám định là hàng giả.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.