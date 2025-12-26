Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gas giả quy mô lớn tại TP.HCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và an toàn kỹ thuật, các đối tượng vẫn lắp đặt hệ thống bơm – nạp, sang chiết gas từ xe bồn vào các vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ để tiêu thụ gây nguy hiểm cho xã hội.

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với 4 bị can để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự. Các bị can liên quan đến đường dây sang chiết, tiêu thụ khí gas giả mạo nhãn hiệu với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cháy nổ.

Clip toàn cảnh vụ triệt phá. Nguồn C.A

Các bị can gồm: Trần Quốc Tế (SN 1988), Lê Hồng Vân (SN 1974), Phạm Thiện Đến (SN 1988) và Phạm Tấn Phát (SN 1992), cùng cư trú tại TP.HCM.

2129700385370a695326.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn C.A

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty TNHH Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam do Trần Quốc Tế làm Giám đốc để tổ chức sang chiết gas trái phép.

Dù không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và an toàn kỹ thuật, các đối tượng vẫn lắp đặt hệ thống bơm – nạp, sang chiết gas từ xe bồn vào các vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ.

936c580c9c3813664a29.jpg
22c0978269b6e6e8bfa7.jpg
Các mẫu ga bị làm giải để tuồng ra thị trường.

Hoạt động phạm tội được tổ chức khép kín, từ mua gas số lượng lớn, sang chiết, vận chuyển đến khò màng co, dán tem nhãn giả và tiêu thụ tại các cửa hàng gas nhỏ lẻ. Các đối tượng bán gas giả với giá thấp hơn gas chính hãng từ 30–50%, lợi dụng tâm lý ham rẻ của một bộ phận đại lý và người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra xác định, một số cửa hàng dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số gas nhưng vẫn tham gia tiêu thụ, hình thành chuỗi khép kín. Trong đó có cửa hàng gas Vi Văn Tín (212 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tây) do bị can Lê Hồng Vân làm chủ.

a379d0f52fc1a09ff9d0.jpg
Hệ thống dùng để sang chiếc gas vi phạm pháp luật.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bình gas giả, vỏ bình, tem nhãn giả, hệ thống sang chiết và phương tiện liên quan. Toàn bộ tang vật được giám định là hàng giả.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#gas giả #TP.HCM #điều tra #sản xuất #tiêu thụ #cảnh sát #bắt giữ #nguy hiểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục