Khởi tố nhóm côn đồ dùng hung khí hỗn chiến giữa đường phố Đà Nẵng

TPO - Công an Đà Nẵng khởi tố 7 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn trên đường phố xảy ra cuối tháng 7 vừa qua.

Ngày 25/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố 7 đối tượng (trong đó có 4 đối tượng bị bắt tạm giam, 3 đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú) về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Trong đó, 4 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Đức Dũng, Lê Tấn Phước, Phạm Minh Đức, Nguyễn Quốc Trung (từ 16 đến 19 tuổi, cùng trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng); 3 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Hồ Đại Phi và Bùi Duy Gia Huy (cùng trú tại phường An Hải); Trần Viết Nhật Phong (trú tại phường Sơn Trà).

Kết quả điều tra xác định, để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Thanh Huy (19 tuổi, trú phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng), khoảng 23h ngày 27/7/2025, nhóm của Dũng (gồm Lê Vũ Anh Tài, Lê Tấn Phước, Hồ Đại Phi, Phạm Minh Đức, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Quốc Trung) dùng xe máy đuổi theo nhóm của Thanh Huy, lạng lách đánh võng, gây cản trở giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đỉnh điểm, nhóm Dũng và nhóm Thanh Huy đã dùng hung khí đánh nhau tại khu vực đường Đặng Nhữ Lâm, phường Sơn Trà gây mất an ninh trật tự.

Trong quá trình truy đuổi, đánh nhau trên đường, các đối tượng trong nhóm của Dũng còn gây thương tích cho 2 người khác với tổng tỷ lệ thương tật được xác định là 12%.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.