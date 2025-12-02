Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

CSGT Hà Nội cùng người dân khống chế nhóm đối tượng mang hung khí rượt đuổi nhau trên đường

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 9, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cùng người dân kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí rượt đuổi nhau trên tuyến quốc lộ 32.

2.jpg
Nhóm thanh niên liên quan vụ việc.

Theo đó, khoảng 22h ngày 01/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9 do trung tá Phạm Việt Dũng làm tổ trưởng làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 32 thì phát hiện 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy SH, mang theo 1 dao gắn tuýp sắt, 1 dao dài khoảng 60cm, che biển số bằng khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh, lạng lách, rượt đuổi nhau trên đường.

Khi đến ngã tư chợ Thương Binh, đối tượng điều khiển xe SH màu đen vượt đèn đỏ và va chạm với một xe máy khác, ngã ra đường. Tổ công tác phối hợp người dân nhanh chóng truy bắt, khống chế được 1 đối tượng điều khiển xe.

Qua xác minh chiếc xe SH màu đen mang BKS 29BG-050.XX do Đ.V.H. (SN 2005, trú tại Hà Nội), đã có 1 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng" điều khiển. Tổ công tác đã đưa người và phương tiện về Công an xã Đan phượng để phối hợp xử lý.

Tại cơ quan chức năng, H. khai nhận cùng các đối tượng N.V.H., N.Đ.C., N.B.V. đi trên 2 xe SH thì bị một nhóm thanh niên khác ném gạch. Bực tức, nhóm của H. quay lại khu đô thị Kim Chung lấy hung khí để trả thù.

Do không tìm thấy nhóm đã ném gạch, nhóm này tiếp tục điều khiển xe chạy dọc quốc lộ 32, tìm những thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm để đuổi chém. Khi đến đại điểm trên, nhóm của H. rút dao đuổi theo nhóm 4 thanh niên đi trên hai xe máy thì xảy ra va chạm với người đi đường và bị tổ công tác CSGT khống chế.

Ngay trong đêm 1/12, Công an xã Đan Phượng đã khẩn trương tiến hành truy vết các đối tượng liên quan và đưa 3 đối tượng còn lại về trụ sở tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, đây là nhóm thanh niên có hành vi hết sức manh động, mang theo hung khí nguy hiểm và sẵn sàng tấn công người đi đường.

“Trước tình huống trên, các chiến sĩ CSGT đã quyết liệt bắt giữ đối tượng thể hiện tinh thần trách nhiệm, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân” - trung tá Luyến nhấn mạnh.

Thanh Hà
