Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đột kích sới gà giữa khu dân cư, bắt 28 đối tượng

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một sới gà hoạt động tinh vi, có bố trí cảnh giới nhiều vòng ngay trong khu dân cư ở Nghệ An vừa bị Công an đột kích, bắt giữ 28 đối tượng.

Ngày 25/12, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một ổ nhóm tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền ngay giữa khu dân cư, bắt giữ 28 đối tượng có liên quan.

images2073491-gen-h-hien-truong.jpg
Hiện trường vụ đánh bạc.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên lợi dụng khu vực ít người qua lại để tổ chức đá gà cá cược. Những người tham gia chủ yếu là các đối tượng có thú chơi gà chọi, đến từ nhiều xã, phường khác nhau; mỗi lần tụ tập từ 20 đến 30 người.

Để đối phó với lực lượng chức năng, ổ nhóm này bố trí người cảnh giới nhiều vòng, sẵn sàng báo động khi có người lạ xuất hiện. Đặc biệt, việc cá cược không giao nhận tiền trực tiếp tại sới mà chờ kết thúc trận đấu mới thanh toán, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Chủ điểm tổ chức đá gà được xác định là Hồ Anh Quyết (SN 1976, trú khối 5, phường Vinh Lộc), đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc.

images2073494-img-7875.jpg
Đối tượng Hồ Anh Quyết tại cơ quan Công an.

Các đối tượng quen biết nhau trong quá trình nuôi, chơi gà chọi, tự thỏa thuận ghép cặp rồi mang gà đến khu vực phía sau nhà Quyết để tổ chức sát phạt.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/12, Công an phường Vinh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng, bất ngờ đột kích sới gà tại khối 5, phường Vinh Lộc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Quá trình kiểm tra, Công an đã tạm giữ 28 đối tượng trú tại nhiều địa bàn khác nhau thuộc thành phố Vinh (cũ) và huyện Nghi Lộc (cũ). Tang vật thu giữ gồm 3 con gà chọi, 2 ô tô, gần 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều điện thoại di động và các đồ vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

images2073493-img-7849.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
#đá gà #công an Nghệ An #bắt giữ #đánh bạc #sới gà #Nghệ An #truy quét tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục