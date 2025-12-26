Đột kích sới gà giữa khu dân cư, bắt 28 đối tượng

TPO - Một sới gà hoạt động tinh vi, có bố trí cảnh giới nhiều vòng ngay trong khu dân cư ở Nghệ An vừa bị Công an đột kích, bắt giữ 28 đối tượng.

Ngày 25/12, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một ổ nhóm tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền ngay giữa khu dân cư, bắt giữ 28 đối tượng có liên quan.

Hiện trường vụ đánh bạc.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên lợi dụng khu vực ít người qua lại để tổ chức đá gà cá cược. Những người tham gia chủ yếu là các đối tượng có thú chơi gà chọi, đến từ nhiều xã, phường khác nhau; mỗi lần tụ tập từ 20 đến 30 người.

Để đối phó với lực lượng chức năng, ổ nhóm này bố trí người cảnh giới nhiều vòng, sẵn sàng báo động khi có người lạ xuất hiện. Đặc biệt, việc cá cược không giao nhận tiền trực tiếp tại sới mà chờ kết thúc trận đấu mới thanh toán, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Chủ điểm tổ chức đá gà được xác định là Hồ Anh Quyết (SN 1976, trú khối 5, phường Vinh Lộc), đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc.

Đối tượng Hồ Anh Quyết tại cơ quan Công an.

Các đối tượng quen biết nhau trong quá trình nuôi, chơi gà chọi, tự thỏa thuận ghép cặp rồi mang gà đến khu vực phía sau nhà Quyết để tổ chức sát phạt.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/12, Công an phường Vinh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng, bất ngờ đột kích sới gà tại khối 5, phường Vinh Lộc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Quá trình kiểm tra, Công an đã tạm giữ 28 đối tượng trú tại nhiều địa bàn khác nhau thuộc thành phố Vinh (cũ) và huyện Nghi Lộc (cũ). Tang vật thu giữ gồm 3 con gà chọi, 2 ô tô, gần 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều điện thoại di động và các đồ vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.