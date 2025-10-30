Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đột kích điểm kinh doanh, phát hiện lượng lớn thực phẩm 'ba không' ở TPHCM

Uyên Phương - Ngọc Kim
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 1.000 đơn vị sản phẩm là thực phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ, không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhập lậu chuẩn bị tung ra thị trường vừa được cơ quan chức năng TPHCM phát hiện và thu giữ.

Ngày 30/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết, Đội QLTT số 9 đã phối hợp với UBND phường Long Trường (TPHCM) kiểm tra đột xuất một điểm chứa trữ kinh doanh hàng hóa. Qua kiểm tra ban đầu, đoàn phát hiện và thu giữ tổng cộng hơn 1.000 đơn vị sản phẩm là thực phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ, không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhập lậu với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

doi9-2-2086.jpg
Lực lượng QLTT TPHCM phát hiện lô hàng với hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị tung ra thị trường

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan QLTT, vấn nạn hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong ngành thực phẩm. Sự xuất hiện tràn lan hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu khiến người tiêu dùng mất niềm tin vào chất lượng sản phẩm trên thị trường. Người tiêu dùng khó phân biệt giữa hàng thật và hàng giả, dẫn đến tâm lý nghi ngờ, e ngại khi mua sắm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, doanh thu của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp chân chính.

“Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu thường được sản xuất và tiêu thụ dưới dạng nhỏ lẻ, không có địa chỉ cố định hoặc chứa trong các nhà trọ, nhà ở cho thuê khiến công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, việc xác định nguồn gốc và xử lý vi phạm càng trở nên phức tạp” – đại diện lực lượng QLTT TPHCM cho biết.

doi9-3-8782.jpg
doi9-4-5730.jpg
Nhiều sản phẩm "ba không", đặc biệt là thực phẩm được cơ quan chức năng TPHCM phát hiện

Theo cơ quan chức năng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và công tác quản lý nhà nước. Công tác truy xuất nguồn gốc theo phương pháp thủ công, dựa trên giấy tờ không còn đủ sức răn đe và ngăn chặn. Do đó, việc tổ chức các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tác hại của việc sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu và cách nhận biết sản phẩm chính hãng là rất cấp thiết.

Việc trang bị kiến thức cho người tiêu dùng sẽ giúp họ tự bảo vệ mình và góp phần giảm cầu đối với hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhà nước cần xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm tập trung. Đây sẽ là công cụ minh bạch để người tiêu dùng có thể tự tra cứu, xác thực thông tin nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo kênh phản ánh hiệu quả để tham gia vào quá trình giám sát thị trường.

Đồng thời, đây còn là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp ngành thực phẩm, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Uyên Phương - Ngọc Kim
