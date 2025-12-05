Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đột kích sới bạc trong rừng, 14 đối tượng ‘có số má’ bị bắt giữ

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực rừng thuộc huyện Quế Phong (cũ), với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa.

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong rừng.

Qua nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa hoạt động lưu động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại, phương tiện di chuyển, địa điểm tổ chức đánh bạc, hoạt động chủ yếu tại khu vực rừng núi hiểm trở, cách xa dân cư, mỗi canh bạc đều được các đối tượng tổ chức chỉ từ 1,5 đến 2 giờ đồng hồ để tránh bị phát hiện.

images2069072-4.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhiều đối tượng mang tiền án, tiền sự về nhiều tội danh như: Trần Thị Châu (SN 1971, trú xã Quế Phong, có 3 tiền án, tiền sự về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc”), Lương Bá Hiếu (SN 1964, trú xã Thông Thụ, có 2 tiền sự về tội “Đánh bạc”), Võ Thị Liệu (SN 1960, trú xã Quế Phong, có 2 tiền sự về tội “Đánh bạc”), Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, trú xã Thông Thụ, có 1 tiền sự về tội “Đánh bạc”), Trần Thị Châu (SN 1966, trú xã Châu Tiến, có 1 tiền sự về tội “Đánh bạc”), Hồ Quang Vũ (SN 1982, trú xã Quế Phong, có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”), Sầm Thị Hoa (SN 1971, trú xã Quế Phong, có 1 tiền sự về tội “Đánh bạc”)…

Nhờ tổ chức kín kẽ, sới bạc đã thu hút hàng chục con bạc từ nhiều địa phương, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

images2069071-6.jpg
Công an lấy lời khai một đối tượng.

Sau một thời gian theo dõi, chiều 23/11, tại khu vực đồi keo thuộc bản Đồng Mới, xã Thông Thụ, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã Thông Thụ và Công an xã Quế Phong bắt quả tang nhiều đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Một số đối tượng lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở để bỏ trốn vào rừng.

Đến ngày 3/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ tất cả 14 đối tượng. Cảnh sát thu giữ tang vật hơn 65 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động và các đồ vật khác có liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thu Hiền
#đánh bạc #Nghệ An #xóc đĩa #bắt giữ #bài bạc #tội phạm #rừng

Xem thêm

Cùng chuyên mục