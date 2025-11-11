Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đang chấp hành án treo về tội đánh bạc lại tiếp tục lập sới bạc

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù đang trong thời gian chấp hành án tù treo về tội đánh bạc, Thái Doãn Hổ vẫn tiếp tục lập sới bạc mới.

Ngày 11/11, Công an xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với Tổ địa bàn số 1 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ 8 đối tượng.

images2057953-zc.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện một ổ nhóm gồm các đối tượng trên địa bàn xã Minh Châu và các địa phương lân cận như: Quảng Châu, Đức Châu, Diễn Châu hoạt động đánh bạc do Thái Doãn Hổ (SN 1974, trú xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, chủ yếu tổ chức đánh bạc tại các ngôi nhà kiên cố, có tường rào cao, lắp đặt hệ thống camera giám sát và bố trí người cảnh giới nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Khoảng 17h ngày 9/11, Công an xã Minh Châu chủ trì, phối hợp với Tổ địa bàn số 1 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Thái Doãn Hổ cùng 7 đối tượng về hành vi đánh bạc.

images2057956-gf.jpg
Công an lấy lời khai Thái Doãn Hổ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 8 điện thoại di động, 1 ôtô, 4 xe máy và hơn 168 triệu đồng tiền mặt.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Thái Doãn Hổ đang chấp hành án treo về tội đánh bạc. Vụ việc đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
#đánh bạc #Nghệ An #Thái Doãn Hổ #bắt giữ #ổ nhóm

Xem thêm

Cùng chuyên mục