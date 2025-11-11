Đang chấp hành án treo về tội đánh bạc lại tiếp tục lập sới bạc

TPO - Dù đang trong thời gian chấp hành án tù treo về tội đánh bạc, Thái Doãn Hổ vẫn tiếp tục lập sới bạc mới.

Ngày 11/11, Công an xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với Tổ địa bàn số 1 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ 8 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện một ổ nhóm gồm các đối tượng trên địa bàn xã Minh Châu và các địa phương lân cận như: Quảng Châu, Đức Châu, Diễn Châu hoạt động đánh bạc do Thái Doãn Hổ (SN 1974, trú xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, chủ yếu tổ chức đánh bạc tại các ngôi nhà kiên cố, có tường rào cao, lắp đặt hệ thống camera giám sát và bố trí người cảnh giới nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Khoảng 17h ngày 9/11, Công an xã Minh Châu chủ trì, phối hợp với Tổ địa bàn số 1 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Thái Doãn Hổ cùng 7 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Công an lấy lời khai Thái Doãn Hổ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 8 điện thoại di động, 1 ôtô, 4 xe máy và hơn 168 triệu đồng tiền mặt.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Thái Doãn Hổ đang chấp hành án treo về tội đánh bạc. Vụ việc đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.