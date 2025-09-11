Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Triệt phá sới bạc có nhiều phụ nữ tham gia, lắp camera cảm biến báo động

Thu Hiền
TPO - Sới bạc được bố trí cảnh giới nghiêm ngặt, quy tụ hàng chục đối tượng đam mê “đỏ đen” tham gia vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa.

Ngày 11/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa sới bạc “boong ke” trong nhà đối tượng Hồ Minh Khánh (SN 1989, trú tại khối 1, xã Diễn Châu), bắt 15 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Gá bạc”, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, Công an xã Diễn Châu phát hiện Hồ Minh Khánh có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc. Quá trình điều tra, công an xác định, đối tượng thường xuyên cho thuê, mượn địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để sử dụng làm nơi đánh bạc trái phép.

Các đối tượng bị bắt giữ

Sới bạc quy tụ hàng chục đối tượng đam mê “đỏ đen” tham gia. Các đối tượng tham gia đánh bạc đều được Khánh lựa chọn kỹ càng, phải có người quen hoặc họ hàng giới thiệu.

Đặc biệt, Khánh xây dựng địa điểm kiên cố, xung quanh bao bọc bởi hàng rào thép gai, cổng luôn khóa kín và lắp đặt hệ thống camera dày đặc, có cảm biến báo động khi phát hiện người ra vào. Sới bạc này sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi khác nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, chiều 7/9, Công an xã Diễn Châu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, chia thành các mũi đột kích sới bạc, bắt quả tang 15 đối tượng đang thực hiện hành vi “Đánh bạc” và “Gá bạc”.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thu Hiền
