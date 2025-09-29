Triệt phá sới bạc tinh vi với 7 lớp cửa dích dắc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Thắng
TPO - Để tránh Công an phát hiện sới bạc, Diêm Công Sâm đã lắp camera theo dõi quanh nhà, bố trí người canh gác và 7 lớp cửa dích dắc, trong đó có hai cửa phải bò qua.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 8 bị can phạm tội “Đánh bạc”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện đối tượng Diêm Công Sâm (SN 1957, trú tại tổ dân phố Lương Viên, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) có biểu hiện tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà.

Số lượng các con bạc từ khoảng 15 – 20 đối tượng đều là người quen ở các xã trong tỉnh Bắc Ninh và một số đối tượng ở tỉnh Thái Nguyên. Các con bạc đều do Sâm trực tiếp gọi đến, khi tham gia đánh bạc mỗi con bạc phải nộp cho Sâm số tiền 500.000 đồng tiền “phế”.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Sới bạc trên được Sâm điều hành, kiểm soát, quản lý chặt chẽ và hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi như: lắp camera theo dõi quanh nhà, bố trí người canh gác, cảnh giới, chủ yếu hoạt động vào ban đêm từ 23 giờ ngày hôm trước đến 2-3 giờ sáng ngày hôm sau. Để đi vào địa điểm đánh bạc, các con bạc phải đi qua 7 lớp cửa dích dắc, trong đó có hai cửa phải bò qua và bố trí nhiều cửa thoát hiểm thông với các nhà hàng xóm giáp ranh để tẩu thoát.

Sau một thời gian nghiên cứu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ 15 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Công an thu giữ số tiền 73.900.000 đồng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Quá trình bắt giữ, một số đối tượng đã chạy thoát, trong đó có Diêm Công Sâm.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị nhân dân nâng cao tinh thần tố giác tội phạm; đồng thời yêu cầu các đối tượng có liên quan khẩn trương đến trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Thắng
