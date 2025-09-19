Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tạm giữ 26 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983, trú tại số 066, đường Nguyễn Du, phường Yên Bái) cầm đầu.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 16/9, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra hai địa điểm tại phường Yên Bái. Tại số nhà 066, đường Nguyễn Du, tổ dân phố Hồng Tiến, công an bắt quả tang 12 đối tượng. Tại số nhà 287, đường Nguyễn Phúc, tổ dân phố Phúc Tân, phát hiện thêm 14 đối tượng đang đánh bạc.

8901.jpg
8900.jpg
Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn (trái) tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Lào Cai.

Tang vật thu giữ gồm hơn 300 triệu đồng, 2 ôtô, 18 môtô, 2 bộ máy tính, 30 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Ngọc Tuấn là người đứng ra tổ chức, chuẩn bị địa điểm, phân công Trần Văn Ngọc ( SN 1975, trú tại tổ 3, phường Âu Lâu) thu “phế” người đến đánh bạc, Tạ Hà Phúc (SN 1979, trú tại tổ dân phố Hồng Thái, phường Yên Bái) cho vay tiền tại chiếu bạc, canh gác và mở cửa cho con bạc ra vào.

8899.jpg
Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: An ninh Lào Cai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 26 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
#đánh bạc Lào Cai #tạm giữ đối tượng tổ chức đánh bạc #phòng Cảnh sát hình sự Lào Cai #bắt giữ nhóm đánh bạc #dịch vụ tổ chức đánh bạc #địa điểm đánh bạc phường Yên Bái #quyết định tạm giữ hình sự #tang vật thu giữ đánh bạc #đánh bạc trái phép Lào Cai #quản lý hoạt động cờ bạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục