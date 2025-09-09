Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc hàng tỷ đồng tại Đà Nẵng

Hoài Văn
TPO - Đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề quy mô lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa bị công an triệt xóa.

Ngày 8/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề hoạt động tinh vi, quy mô lớn trên địa bàn.

cad35c13f6f77da924e6-1828.jpg
Các đối tượng liên quan đường dây đánh bạc. Ảnh CA

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phan Thị Thúy (SN 1981, trú phường An Khê), Nguyễn Thị Kim Quy (SN 1979, trú phường An Khê) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Quá trình theo dõi, xác minh cho thấy, các đối tượng này đã cấu kết với Đỗ Thị Phương Thiện (SN 1969, trú phường Thanh Khê) để tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề nhằm thu lợi bất chính.

Đường dây này có thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi cách thức nhận, chuyển bảng đề, thay đổi cách giao nhận tiền thắng thua; triệt để lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội như zalo, messenger, sms… để giao dịch nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ban chuyên án được thành lập huy động nhiều lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Đà Nẵng, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Ngày 4/9, Ban chuyên án quyết định phá án. Lực lượng công an đồng loạt triệu tập, làm việc với các đối tượng chủ chốt gồm: Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện, và Nguyễn Thị Kiều Thu (1972, trú phường Hòa Khánh), Trần Nguyễn Thị Thùy Trang (trú phường Thanh Khê), Đào Nguyễn Linh (1972, trú phường Thanh Khê).

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng Quy, Thúy, Thiện thừa nhận đã tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề, thắng thua bằng tiền. Từ tháng 4/2025 đến khi bị bắt, số tiền giao dịch của đường dây này lên tới khoảng 4 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 8 điện thoại di động, hơn 100 trang tài liệu thể hiện việc giao dịch số đề.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng chủ mưu gồm Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Hoài Văn
#đánh bạc Đà Nẵng #đường dây số đề #công an Đà Nẵng #tội phạm cờ bạc #triệt phá tội phạm #tội phạm mạng xã hội #đấu tranh tội phạm

