Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của người quen bằng kịch bản 'nải chuối vàng'

TPO - Hai “nữ quái” ở Đà Nẵng đã cấu kết tạo ra hàng loạt tình huống giả tạo sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nạn nhân.

Ngày 30/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố vừa khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Thủy (SN 1958, trú phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1985, trú xã Chiên Đàn, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng Trương Thị Thủy và Nguyễn Thị Bích Liên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 2/2024 đến tháng 1/2025, Thủy và Liên đã cấu kết tạo ra hàng loạt tình huống giả tạo nhằm chiếm đoạt tài sản của bà N.T.T (SN 1968, trú phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng).

Thủy bịa đặt câu chuyện năm 2013, bà ta từng mua một nải chuối bằng vàng nhưng bị Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) thu giữ. Sau đó “dựng kịch bản” nhờ lãnh đạo cấp cao can thiệp để thắng kiện và sắp được bồi thường số tiền lớn. Để làm cho câu chuyện có vẻ thật, Thủy nói cần tiền “nộp thuế và phí bảo quản” trước khi giải ngân.

Liên được Thủy giao đóng vai “người đi nộp tiền tại ngân hàng”. Mỗi lần gọi điện thoại trao đổi giả vờ, Thủy cố tình để bà T. nghe, khiến bà tin tưởng và liên tục chuyển tiền hoặc đưa trực tiếp.

Tổng cộng, Thủy và Liên đã chiếm đoạt 870 triệu đồng, trong đó Thủy giữ lại 800 triệu đồng tiêu xài cá nhân, đưa cho Liên 70 triệu đồng để “ăn uống, đi lại”. Đến nay, các đối tượng khắc phục được 250 triệu đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại của 2 đối tượng trên thì liên hệ điều tra viên Đặng Tuấn Nam, số điện thoại: 0982151079, địa chỉ: Tổ điều tra KV5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, số 26 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết.