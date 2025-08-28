Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo hàng chục nghìn tỷ đồng xảy ra tại nhiều tỉnh thành

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

TPO - Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo, hoạt động theo phương thức đa cấp với quy mô toàn quốc. Bước đầu, lực lượng chức năng bắt giữ 25 đối tượng, phong tỏa tài sản trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, từ tháng 6/2025, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức hội nghị tại địa phương để kêu gọi người dân đầu tư vào một loại đồng tiền điện tử ảo không hề tồn tại trên thị trường.

gen-h-lc1.jpg
Nhóm đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai cung cấp.

Nhóm này có dấu hiệu “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, phạm vi trên toàn quốc, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh.

Ngày 24/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triển khai 6 tổ công tác với gần 100 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt phá án, khám xét nhiều địa điểm tại Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai...

Kết quả, cơ quan Công an đã bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu, đồng thời phong tỏa tài khoản, tài sản trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Bước đầu điều tra, xác định các đối tượng đã thực hiện giao dịch trái phép lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận đã tự tạo ra app và website để quảng bá về đồng tiền điện tử ảo, dụ dỗ người dân đầu tư tiền thật.

Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân kêu gọi thêm nhiều người tham gia để nhận hoa hồng, theo phương thức đa cấp. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền gốc của người tham gia bị chiếm đoạt, không thể rút ra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng theo quy định của pháp luật.

