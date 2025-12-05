Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo 'tình cảm' qua mạng ở Campuchia

TPO - Các đối tượng bị truy nã do tham gia điều hành một đường dây tổ chức lừa đảo tình cảm qua mạng hoạt động tại khu phức hợp Bavet khu vực giáp biên giới Campuchia và Việt Nam, lẩn trốn trên địa bàn Đà Nẵng.

Tối ngày 4/12, lực lượng chức năng Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm đối tượng này gồm Choi Minsu (1999), Choi Jinwoo (2000) và Seo Jaeseok (1997) đều bị Interpol truy nã đỏ theo yêu cầu của Hàn Quốc vì tội danh lừa đảo, tổ chức tội phạm và mua bán người.

Ba đối tượng tại cơ quan công an Đà Nẵng. Ảnh. K.C

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng Hàn Quốc, các đối tượng tham gia điều hành một đường dây tổ chức lừa đảo tình cảm qua mạng hoạt động tại khu phức hợp Bavet khu vực giáp biên giới Campuchia và Việt Nam.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng phần mềm Deepfake, giả danh phụ nữ để tiếp cận các nhiều nam giới. Sau khi tạo dựng lòng tin và mối quan hệ thân thiết, các đối tượng đã dụ dỗ nạn nhân tham gia “nhiệm vụ du lịch có trả phí”.

Nhiệm vụ này được đưa ra kèm lời hứa được tài trợ chi phí ăn ở và vé máy bay, tiền sẽ được hoàn lại sau khi hoàn thành. Khi các nạn nhân sập bẫy và bị dụ dỗ sang Việt Nam hoặc Thái Lan, các đối tượng sẽ tiếp tục đưa sang Campuchia. Tại đây, nạn nhân bị tịch thu hộ chiếu, giam giữ, cưỡng ép họ học thuộc “kịch bản lừa đảo” và tham gia các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Các đối tượng đã được bàn giao cho lực lượng chức năng Hàn Quốc di lý về nước.

Hồ sơ vụ việc cho thấy, từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2024, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 1 triệu USD từ các nạn nhân.

Giữa tháng 10/2025, sau khi nắm được thông tin các đối tượng đã chạy trốn từ Campuchia sang Việt Nam và hiện đang lẩn trốn trên địa bàn TP Đà Nẵng, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình. Qua đó phát hiện 3 đối tượng đang trú ẩn tại một khách sạn trên địa bàn phường An Hải.

Đến ngày 28/10, sau khi có đủ thông tin, xác định thời cơ phù hợp, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, tổ trinh sát của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an phường An Hải tiến hành bắt giữ các đối tượng.

Qua đấu tranh, cả 3 đối tượng đều thừa nhận mình chính là những người có tên trong lệnh truy nã của Interpol.