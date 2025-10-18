Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

64 người Hàn Quốc bị bắt ngay sau khi lên máy bay rời Campuchia

Bình Giang

TPO - Sáng sớm nay (18/10), 64 người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia với cáo buộc lừa đảo trực tuyến đã được đưa về nước trên một chuyến bay thuê bao. Cảnh sát cho biết hầu hết trong số đó sẽ bị điều tra hình sự với tư cách nghi phạm, Yonhap đưa tin.

Chiến dịch hồi hương quy mô lớn diễn ra sau vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc bị đường dây tội phạm ở Campuchia dụ dỗ bằng cơ hội việc làm, sau đó bắt giữ đòi tiền chuộc và tra tấn đến chết, gây phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc.

Nhóm 64 người được đưa về nước chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Hàn Quốc cử đội phản ứng nhanh sang Campuchia hỗ trợ các công dân của họ liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

screen-shot-2025-10-18-at-100437-am.png
screen-shot-2025-10-18-at-100449-am.png
Cảnh sát Hàn Quốc hộ tống 64 người lên xe buýt (ảnh trái) và đưa về sân bay Incheon.
(Ảnh: Yonhap)

Nhóm này bị bắt giữ ngay khi lên máy bay và sẽ được đưa đến các đồn cảnh sát của Hàn Quốc để điều tra về cáo buộc tham gia hoạt động tội phạm. Hầu hết trong số họ phải đối mặt với cáo buộc hình sự tại Hàn Quốc, và một số người bị Interpol truy nã đỏ.

Ngày càng nhiều người Hàn Quốc bị dụ dỗ đến Campuchia với những lời mời làm việc nhẹ lương cao, sau đó bị ép tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Hàn Quốc.

59 người trong số này bị bắt sau chiến dịch truy quét của chính quyền Campuchia, những người còn lại được giải cứu sau khi trình báo việc bị giam giữ.

Đây là đợt hồi hương quy mô lớn nhất của chính quyền Hàn Quốc nhằm đưa tội phạm trở về từ nước ngoài.

Khoảng 190 cảnh sát đã lên máy bay để hộ tống những người trở về. Tại sân bay quốc tế Incheon, 23 xe túc trực để đưa các nghi phạm về đồn cảnh sát.

Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết, nhóm bị bắt giữ bao gồm cả "những người tham gia tự nguyện và không tự nguyện" vào hoạt động lừa đảo.

Ông Touch Sokhak - người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, khẳng định thỏa thuận hồi hương là "kết quả của sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong việc trấn áp các vụ lừa đảo”.

Hàn Quốc ước tính có khoảng 1.000 công dân của họ trong tổng số khoảng 200.000 người đang làm việc trong các hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Theo các chuyên gia, ngành công nghiệp bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la bùng nổ trong những năm gần đây, với hàng nghìn người tham gia hoạt động lừa đảo trên mạng, trong đó một số người tự nguyện và một số người bị ép buộc.

Bình Giang
Yonhap
#Lừa đảo trên mạng #Campuchia #Hàn Quốc #Lừa đảo trực tuyến

