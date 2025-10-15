Hàn Quốc cấm công dân tới một số khu vực của Campuchia

TPO - Hôm nay (15/10), Hàn Quốc ban lệnh cấm đi lại tới một số khu vực của Campuchia, trong bối cảnh dư luận nước này đang sôi sục vì nhiều vụ công dân bị các trung tâm lừa đảo dụ dỗ bằng cơ hội việc làm.

Một nhóm lừa đảo ở Campuchia bị bắt giữ ngày 16/7. (Ảnh: EPA)

Trường hợp một sinh viên đại học Hàn Quốc bị băng nhóm tội phạm ở Campuchia bắt cóc và tra tấn đến chết gây rúng động dư luận Hàn Quốc nhiều ngày qua.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ: “Khu vực núi Bokor (tỉnh Kampot), thành phố Bavet và thành phố Poipet được xác định là các khu vực cấm đi lại. Công dân Hàn Quốc đến hoặc lưu trú tại những khu vực này có thể bị xử phạt theo Luật Hộ chiếu và những quy định liên quan. Những người có kế hoạch tới những khu vực đó được khuyến cáo hủy chuyến đi”.

Chính quyền Hàn Quốc cho biết, khoảng 1.000 công dân nước này đang làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Hàn Quốc cử một nhóm đặc trách do thứ trưởng ngoại giao dẫn đầu tới Campuchia trong ngày 15/10, để trao đổi về các vụ lừa đảo tuyển dụng và bắt cóc công dân Hàn Quốc. Nhóm phản ứng khẩn cấp có cả đại diện của cảnh sát và cơ quan tình báo quốc gia.

Phát biểu với báo chí, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac hôm nay cho biết, hiện có khoảng 200.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang làm việc trong một số tổ chức lừa đảo ở Campuchia, nhằm vào nạn nhân trên khắp thế giới, trong đó có Hàn Quốc.

“Một số lượng đáng kể công dân Hàn Quốc được cho là có liên quan. Dù khó xác minh con số chính xác, nhưng cơ quan chức năng trong nước ước tính khoảng 1.000 người”, ông nói thêm.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, 63 công dân Hàn Quốc được cho là đang bị tạm giữ tại Campuchia, thuộc danh sách 80 người được báo cáo mất tích.

Chính phủ Hàn Quốc cam kết đưa tất cả công dân trở về nước.

“Chúng tôi đang sắp xếp một chuyến bay để đưa họ về… Mục tiêu là hoàn tất việc này trước cuối tuần”, ông Wi cho biết và nói thêm rằng trong số 63 người bị tạm giữ có cả những người tự nguyện và bị ép buộc tham gia lừa đảo.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, có khoảng 330 công dân Hàn Quốc được báo cáo mất tích hoặc bị giam giữ trái phép tại Campuchia trong thời gian từ tháng 1 – 8 năm nay, nhưng con số được xác nhận là 80 người.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định chính phủ sẽ “nỗ lực tối đa trong công tác ngoại giao để đảm bảo sự hợp tác của Campuchia”.

Theo tuyên bố của tòa án Campuchia, kết quả điều tra và khám nghiệm tử thi cho thấy sinh viên Park Minho, 22 tuổi, chết do bị tra tấn nghiêm trọng, với nhiều vết bầm tím và thương tích khắp cơ thể. Thi thể được phát hiện trong một chiếc xe bán tải hôm 8/8.

Ngày 11/8, ba công dân Trung Quốc bị khởi tố về tội giết người và lừa đảo trực tuyến, đang bị tạm giam chờ xét xử.

Ngày 15/10, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Touch Sokhak - phát ngôn viên Tổng cục Di trú Campuchia, cho biết nước này đang giữ 80 công dân Hàn Quốc, nhưng họ từ chối trở về nước dù đã trao đổi với các quan chức ngoại giao Hàn Quốc.

“Đây là thông tin ban đầu mà tôi nhận được. Tôi không biết họ có phải 80 người mà báo chí Hàn Quốc đưa tin là đang mất tích hay không”, ông Sokhak nói.

Cũng trong ngày 15/10, Hàn Quốc bác thông tin trên báo Thái Lan nói rằng Seoul đe dọa sẽ điều lực lượng quân sự để dẹp các mạng lưới lừa đảo khu vực.

Trong thông báo đăng trên trang Facebook của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thái Lan, Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang nỗ lực hết sức qua kênh ngoại giao để bảo vệ công dân, nhưng bác bỏ thông tin trên báo Bangkok Post về việc nước này cảnh báo sẽ có hành động quân sự với các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới.