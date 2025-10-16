Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Việt Nam chuẩn bị đưa 33 công dân ở Campuchia về nước

TPO - Giới chức Campuchia vừa đột kích một cơ sở nghi là ổ lừa đảo trực tuyến và bắt giữ 8 công dân Việt Nam. Các cơ quan đại diện Việt Nam đang làm việc với Campuchia về vụ việc này, đồng thời chuẩn bị đưa 33 công dân về nước.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng Campuchia để tìm hiểu thông tin và đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh an toàn và điều kiện sinh hoạt cho các công dân Việt Nam, phối hợp để hoàn tất xác minh nhân thân ban đầu với những người này.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và các cơ quan đại diện phối hợp với các cơ quan trong nước và phía Campuchia để triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết để sớm đưa công dân về nước. Trong thời gian tới sẽ đưa 33 công dân từ Campuchia hồi hương.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo và cưỡng bức lao động tại Campuchia, các nước đã có những biện pháp quyết liệt để bảo vệ quyền và lợi ích của công dân.

Người phát ngôn cho biết, Bộ Ngoại giao đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác để nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao ở Campuchia và cả các địa điểm khác trong khu vực.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia bám sát tình hình, chuẩn bị phương án cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại để triển khai kịp thời công tác bảo hộ công dân.

“Một lần nữa, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân không đi theo lời mời việc nhẹ lương cao, tránh bị lừa đảo”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Về vụ việc tìm thấy thi thể một phụ nữ Hàn Quốc ở khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết “sẽ tìm hiểu thông tin này”.

Bà khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác xử lý các vấn đề liên quan đến người nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

