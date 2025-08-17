Lâm Đồng tiếp nhận 31 công dân từ Campuchia

TPO - 31 công dân Lâm Đồng vừa bị Campuchia trục xuất, khai nhận bị ép đưa vào làm việc tại khu “Casino Hotel Xa Mát” gần cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 17/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 31 công dân (11 nữ, 20 nam) do phía Campuchia trục xuất qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) và đưa về địa phương an toàn.

Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh nhân thân và tiếp nhận các công dân.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát tiếp nhận số công dân này. Tất cả được xác minh nhân thân, hỗ trợ y tế và hoàn tất thủ tục cần thiết để trở về quê.

Theo khai báo, nhóm người trên đều bị ép đưa vào làm việc tại khu “Casino Hotel Xa Mát”, cách cửa khẩu khoảng 500 m. Tất cả bị quản lý chặt, không được sử dụng điện thoại cá nhân và thường xuyên bị nhân viên an ninh giám sát. Đến ngày 18/7, trong lúc ăn cơm tại khu bếp chung thì bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và sau đó trao trả về Việt Nam do “cư trú trái phép”.

31 công dân được xác minh nhân thân và đưa về Lâm Đồng.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi việc làm ở nước ngoài với mức thu nhập cao bất thường; cần liên hệ cơ quan chức năng, doanh nghiệp được cấp phép để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, tránh trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người hoặc lao động cưỡng bức.