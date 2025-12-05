Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Thiếu tiền chơi game, 2 thiếu niên liều lĩnh phá kính nhiều ô tô trộm đồ

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không có tiền chơi game, hai thiếu niên ở tỉnh Hà Tĩnh đã liều lĩnh đập vỡ kính nhiều ô tô trên địa bàn phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) để trộm cắp tài sản.

Ngày 4/12, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, chỉ sau 14 giờ tiếp nhận tin báo, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra 4 vụ đập vỡ kính xe ô tô để trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 29/11, anh T.N.Đ (SN 1993, trú xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) đến Công an phường Trường Vinh trình báo: Tối 25/11, xe ô tô BKS 37A-963.xx của anh đậu trên vỉa hè đường Trần Cảnh Bình (khối Dũng Quyết, phường Trường Vinh) bị kẻ gian đập vỡ kính phía sau. Do công việc bận rộn, đến ngày 29/11 anh Đ. mới trình báo.

images2069051-dsc04920.jpg
Công an lấy lời khai Đoàn Khắc Chung.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trường Vinh phối hợp Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An rà soát, trích xuất hệ thống camera trên các tuyến. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra từ nhiều ngày trước, nhiều dữ liệu đã bị ghi đè; các đối tượng lại bịt mặt, mặc áo khoác trùm đầu, dùng xe máy tháo biển số và liên tục thay đổi hướng di chuyển, gây khó khăn cho quá trình truy xét.

Xác định đây là nhóm đối tượng manh động, liều lĩnh, hành vi gây hoang mang trong nhân dân, lực lượng Công an đã tập trung tối đa lực lượng để truy bắt.

Đến 2h30 ngày 30/11, sau 14 giờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trường Vinh đã bắt giữ 2 đối tượng Đoàn Khắc Chung (SN 2008) và N.B.N (SN 2011), cùng trú xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, khi cả hai đang lẩn trốn tại một quán Internet ở phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh).

images2069053-dsc04943.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Ban đầu, các đối tượng tỏ ra ngoan cố, quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập, cả hai đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Các đối tượng khai nhận, do không có tiền chơi game, trong ngày 26/11, ngoài vụ đập kính ô tô của anh Đ., Chung và N. còn gây ra 3 vụ đập kính xe khác trên địa bàn phường Trường Vinh để tìm tài sản trộm cắp.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thu Hiền
#trộm cắp #ô tô #Hà Tĩnh #thiếu niên #công an #Nghệ An #chơi game

