Bắt nhóm trộm cắp vật tư công trình mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

TPO - Lực lượng công an tại TP Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng liên quan đến các vụ trộm cắp vật tư tại công trình thi công dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam nhánh phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Chiều 16/11, nguồn thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Công an xã Khe Tre (Huế) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần T. (SN 2000), Trần Văn P. (SN 2007) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thúc B. (SN 2002, cùng trú phường Thanh Thủy, Huế) về hành vi trộm cắp tài sản tại các hạng mục xây dựng mở rộng tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua Huế.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng﻿ trộm cắp tài sản, vật tư thi công công trình cao tốc tại Huế.

Theo điều tra, rạng sáng 23 và 25/9, nhóm này điều khiển ô tô tải từ phường Thanh Thủy lên khu vực cầu Cây Xoài (Km15+558) trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua xã Khe Tre, lợi dụng lúc công trình không có người trông coi để lấy trộm sắt thép và nhiều vật tư của đơn vị thi công. Sau đó, các đối tượng chở số vật tư trộm được đi tiêu thụ.

Từ nguồn tin trinh sát, tổ phòng chống tội phạm thuộc Công an xã Khe Tre nhanh chóng xác minh, làm rõ toàn bộ các đối tượng.

Tại cơ quan công an, cả ba đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc hiện được lực lượng công an tại Huế tiếp tục mở rộng điều tra.