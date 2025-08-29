Bắt 8 đối tượng trộm cắp xe máy rồi ‘xuất’ ra nước ngoài

TPO - Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, các đối tượng đã móc nối với người quen ở bên kia biên giới để đưa xe máy sang nước ngoài tiêu thụ.

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Đại (SN 1998) và Bùi Quang Vĩnh (SN 1999), đều trú xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An là các đối tượng cầm đầu ổ nhóm. Đại và Vĩnh là các đối tượng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nghiện ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, Đại và Vĩnh đã lôi kéo các đối tượng có quan hệ họ hàng và cùng quê là Trần Đình Cảnh (SN 2000, trú xã Đại Đồng) và Nguyễn Như Đức (SN 2001, trú xã Hoa Quân) để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.

Hàng ngày, các đối tượng chia từng cặp, đi mô tô lắp biển giả đến các khu chung cư, dãy trọ, nhà hàng… lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản. Các đối tượng phân công người cảnh giới, thời gian phá khóa, trộm xe chỉ diễn ra từ 30 giây đến 1 phút.

Cơ quan Công an xác định mô tô sau khi được các đối tượng trộm cắp sẽ bán cho Nguyễn Văn Kiên (SN 1997, trú xã Diễn Châu); Nguyễn Khôi Nguyên (SN 2009, trú xã Tân Kỳ), Phạm Huy Hoàng (SN 2006, tỉnh Nghệ An) và Trần Bảo Long (SN 2004, trú xã Đại Đồng) tiêu thụ.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây

Để qua mặt lực lượng chức năng, sau khi mua mô tô, Kiên, Long, Nguyên, Hoàng đã móc nối với người quen ở bên kia biên giới để đưa xe sang nước ngoài tiêu thụ.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 21 đến 28/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Vinh Hưng đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị đã bắt giữ 8 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật thu giữ 16 xe máy, 10 điện thoại di động; 5 biển số giả, 10 tài khoản ATM và một số vật chứng liên quan khác dùng để thực hiện trộm cắp xe máy.

Tang vật vụ án

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, chỉ tính từ tháng 6/2025 đến thời điểm bị bắt đã thực hiện 21 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn nhiều xã thuộc tỉnh Nghệ An, với tổng giá trị tài sản hơn 350 triệu đồng.

Cơ quan Công an cũng đã xác minh, làm rõ 20 bị hại, đồng thời thu hồi và trao trả 16 mô tô tới các nạn nhân.