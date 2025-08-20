Bắt 2 đối tượng dàn cảnh va chạm xe máy để trộm cắp ở Hà Nội

Hai đối tượng Huy, Thắng. Ảnh CACC

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 13/8, chị P (SN 2005, trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển xe máy đến nút giao phố Trần Đại Nghĩa - Lê Thanh Nghị thì dừng lại đèn đỏ. Lúc này, một người đàn ông điều khiển xe máy đi phía sau đâm vào đuôi xe chị.

Khi chị P quay lại nhìn thì một đối tượng khác đã áp sát lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 15 Promax để ở hộc đựng đồ của xe rồi phóng đi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã phối hợp Công an phường Bạch Mai khẩn trương điều tra vụ việc.

Đến ngày 18/8, cơ quan Công an đã bắt giữ 2 đối tượng gây án là Trần Quốc Huy (SN 1980, trú tại ngách 16/159 Hồng Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội; có 3 tiền án) và Phạm Văn Thắng (SN 1969, trú tại ngõ 295 Bạch Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội; có 9 tiền án).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận sáng ngày 13/8, khi đi lòng vòng trên phố Trần Đại Nghĩa để trộm cắp tài sản đã phát hiện chị P để điện thoại ở hộc đựng đồ phía trước xe.

Thắng đã chủ động điều khiển xe máy đâm vào đuôi xe máy của nạn nhân, còn Huy lợi dụng sơ hở điều khiển xe máy áp sát lấy trộm điện thoại. Sau đó các đối tượng mang điện thoại đi bán với giá 4 triệu đồng.

Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.