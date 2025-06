Lật tẩy hai đối tượng áo trắng sơ vin đẩy xe máy trong đêm

TPO - Tổ công tác CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng nam giới mặc sơ mi trắng đang đẩy chiếc xe máy tay ga có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Đáng chú ý, tổ công tác thu giữ của đối tượng bộ dụng cụ dùng để trộm cắp xe máy.

Ngày 23/6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, tổ công tác địa bàn quận Ba Đình thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội, do Thiếu tá Nguyễn Văn Thà làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Đội Cấn.

Khoảng 1h55, tại khu vực trước số nhà 445 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, tổ công tác phát hiện hai người đàn ông điều khiển hai xe máy đẩy nhau đi trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, cả hai người đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân hay giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Danh tính các đối tượng được xác định là Đ.Đ.T (SN 1989, trú tại quận Đống Đa) - điều khiển xe máy BKS 29D2-262.XX và Đ.N.T (SN 1973, trú tại quận Ba Đình) - điều khiển xe máy BKS 99H1-036.XX, là người đẩy chiếc xe máy còn lại di chuyển trên đường.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy BKS 99H1-036.XX có một chiếc cờ lê kim loại (kích thước 40 x 5 cm) và hai chùm chìa khóa các loại. Đấu tranh tại chỗ, cả hai đối tượng khai nhận vừa trộm chiếc xe Honda Vision BKS 29D2-262.XX tại khu vực trước số 32 phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng xác minh và liên hệ với chủ phương tiện, qua đó được biết chiếc xe vừa bị mất trộm. Chủ phương tiện ngay sau đó cũng đã có mặt tại hiện trường, xác nhận chiếc xe bị mất và xuất trình giấy tờ liên quan.

Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.