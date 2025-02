Bản tin Hình sự: Xóa sổ băng nhóm chuyên trộm cắp gạo, bia, lúa giống

TPO - TIN NÓNG ngày 25/2: Bắt giữ nghịch tử tưới xăng đốt mẹ ruột; Điều tra vụ xe cứu thương vượt đèn đỏ gây tai nạn ở Lâm Đồng; Phục hồi điều tra vụ ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa dối khách hàng...

Dương Quốc Trung (SN 2004, trú TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) vừa bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi "giết người". Trung chính là kẻ dùng xăng tưới lên người bà N.N.P.L (SN 1980, là mẹ ruột Trung) rồi châm lửa đốt. Khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã vào can ngăn và dùng bình chữa cháy dập lửa trên người bà L. Chưa dừng lại đó, Trung tiếp tục dùng côn nhị khúc, gạch, đá, mảnh vỡ chậu hoa đánh vào vùng đầu và người bà L. Lúc này, người dân đã vào khống chế Trung và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Công an thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Tuấn Anh (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về tội “Cướp tài sản". Đỗ Tuấn Anh nguyên là Trưởng Công an xã Lộc Thái. Tại thời điểm gây án, Đỗ Tuấn Anh đang giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã này. Đêm 12/2, Tuấn Anh mang theo hung khí đột nhập vào nhà ông N.T.H (Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước). Khi bị phát hiện, đối tượng khống chế người giúp việc.

Trưa 24/2, tại ngã tư Đào Duy Từ - Nguyễn Đình Chiểu, phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), xe cứu thương lưu thông trên đường Đào Duy Từ, khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Đình Chiểu đã vượt đèn đỏ mà không có bất cứ tín hiệu đèn hay còi ưu tiên. Cùng thời điểm, xe máy do em N.N.A (17 tuổi, ngụ phường Lộc Phát) đang chạy trên đường Nguyễn Đình Chiểu qua nút giao khi đèn xanh thì tông thẳng vào hông xe cứu thương. Vụ tai nạn khiến em A. bị gãy xương đùi, chấn thương đầu và đang điều trị tại một bệnh viện ở TPHCM.

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (SN 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Bước đầu, Đức khai do mâu thuẫn với chủ ngôi nhà trong ngõ 96 Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) nên đã dùng xăng đốt nhằm trả thù. Cụ thể, tối 19/2, Đức lấy khẩu trang che biển số xe máy, và đi mua 10.000 đồng tiền xăng. Khi đến trước cổng, Đức châm lửa chai xăng rồi đốt. Ngọn lửa bùng lên, đối tượng này bỏ đi.

Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông bị đánh chảy máu vùng đầu. Người phụ nữ đi cùng đã sử dụng điện thoại để livestream (ghi hình phát trực tiếp), kêu gọi sự can thiệp từ cộng đồng mạng. Sau đó, người phụ nữ bị một người đàn ông giật điện thoại rồi xảy ra xô xát... Liên quan đến sự việc, ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp, xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn xã. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất trồng rừng và tuyến đường vận chuyển keo, dẫn đến mâu thuẫn giữa các gia đình.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự "Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội). Ngoài ra, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hà Nội đã có kết luận định giá tài sản 488 căn hộ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại dự án CT6 Kiến Hưng. Trước đó, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng”. Tại phiên toà, nhận thấy một số vấn đề chưa thể làm rõ được tại tòa, HĐXX đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt 2 nhóm gồm 17 đối tượng thực hiện trên 44 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, nhóm 1 có 6 đối tượng, đã thực hiện 12 vụ trộm, với tổng tài sản trên 400 triệu đồng. Nhóm này thường xuyên lợi dụng đêm tối, đường vắng vẻ, nhà và cửa hàng không có người hoặc ít người để đột nhập vào trộm cắp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gạo, bia, lúa giống, hàng tạp hóa… Nhóm 2 gồm 11 đối tượng, đã thực hiện trên 32 vụ trộm cắp tài sản (1 đối tượng chưa đủ 16 tuổi). Thủ đoạn của nhóm này hết sức tinh vi và manh động và thường sử dụng vỏ lãi composite cùng máy xăng có công suất lớn, đi vào đêm khuya để trộm cắp.