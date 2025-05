Bản tin Hình sự: Truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy dùng dao tấn công cán bộ công an

TPO - TIN NÓNG ngày 31/5: Khởi tố ba đối tượng sản xuất hàng trăm tấn giá đỗ độc hại tại Lào Cai; Tạm giữ nghi phạm hiếp dâm bé gái 9 tuổi; Nữ DJ cầm đầu đường dây mua bán hơn 1 tạ ma túy đối diện mức án tử hình...

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can T.V.H (SN 1971), L.T.Th (SN 1973) và T.T.T (SN 1972, cùng trú tại xã Vạn Hòa, TP Lào Cai) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Theo cơ quan chức năng, cơ sở sản xuất giá đỗ của ông V. đã sản xuất và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 180 tấn; cơ sở sản xuất giá đỗ của ông H. cũng đã bán ra thị trường gần 168 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại mỗi năm. Những sản phẩm này được phân phối đến nhiều chợ dân sinh, cửa hàng rau, củ trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Ngày 27/5, ông T. trình báo tới Công an xã Hải Lệ và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị việc con gái 9 tuổi bị Phạm Văn Hùng (43 tuổi, ở thôn Tân Phước, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) thực hiện hành vi đồi bại. Khi cháu T. đang chơi với nhóm bạn thì Hùng rủ cháu về nhà mình chơi. Tại đây, Hùng đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé. Trở về nhà, cháu T. đã kể lại sự việc với bố. Được biết, Hùng đã có vợ, con.

Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra Phan Thị Mai Hương (44 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Thị Thu Hồng (36 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong vụ tranh chấp đất đai ở Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận, Hồng liên tục quay video, nhắn tin, gọi điện cho lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, Hồng còn kích động, lôi kéo người dân tụ tập đông người trước trụ sở công an xã, gây mất trật tự và yêu cầu thả người.

TAND TPHCM ban hành quyết định đưa vụ Nguyễn Thị Hoài (tức Hoài DJ, 33 tuổi) và 8 đồng phạm, ra xét xử 3 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Theo cáo buộc, các bị cáo đã tạo ra các loại ma túy “nước vui” với các nhãn hiệu CHALI, Deadpool, COFFEE, CRISPY FRUIT bán ra thị trường. Tổng cộng các bị cáo đã mua bán trái phép 108.236,89 gam ma túy loại Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam và Ketamine.

Liên quan đến vụ đối tượng trộm cắp xe máy dùng dao đâm 2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hà Bầu (Gia Lai) trọng thương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng. Lực lượng Công an đã xác định được danh tính của đối tượng là Huỳnh Thành Phúc (SN 1991, trú tại tỉnh Bình Dương). Đối tượng này có nhiều tiền án, vừa chấp hành xong án phạt tù và nghi sử dụng ma túy đá.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng ở phường Yên Thanh, TP Uông Bí (Quảng Ninh). Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Báo (SN 1992, trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), hiện làm công nhân than tại Quảng Ninh. Đối tượng khai nhận, vì thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Báo cầm dao đe doạ nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền 417 triệu đồng. Số tiền trên, Báo lấy một phần mang đi trả nợ và nạp vào tài khoản ngân hàng để ăn chơi với bạn; phần còn lại mang giấu ở nhiều nơi khác nhau để sử dụng dần.