Bản tin Hình sự: Khởi tố vụ chôn lấp chất thải rắn tại dự án nhà máy đốt chất thải rắn

TPO - TIN NÓNG ngày 29/5: Đâm người tình cũ vì không đòi được tiền; 'Nữ quái' lập nhiều tài khoản ảo, nhóm chat để lừa đảo đầu tư Bitcoin; Hai chủ cửa hàng bắt tay sản xuất, tiêu thụ hàng chục tấn gạo ST25 giả...

TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Danh Giáp Dần (SN 1974, ngụ TP. Rạch Giá) 8 năm tù về tội “Giết người”. Dần có quan hệ tình cảm, sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thị Oanh. Thời gian chung sống, bà Oanh nhiều lần mượn tiền Dần. Sau một thời gian, Dần nghi ngờ mình bị lợi dụng nên không cho mượn tiền, dẫn tới mâu thuẫn. Cả hai sau đó chia tay. Sau khi uống rượu, Dần nhớ lại chuyện cũ, uất ức lấy dao tìm đến chỗ bà Oanh. Khi hai người gặp nhau, Dần rút dao đâm liên tiếp vào mặt, cổ, ngực và vai người phụ nữ.

HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Thùy Chi (37 tuổi, ngụ Thái Bình) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chi quen biết với vợ chồng chị Đ.T.T từ năm 2008. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Chi nảy sinh ý định lừa chị T. đầu tư vào chứng khoán và tiền ảo Bitcoin. Sau đó, Chi đã tạo 5 tài khoản Facebook lừa vợ chồng chị T. nhiều lần chuyển hơn 1,2 tỷ đồng để đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Các bị can gồm: Phạm Thị Ánh Tuyết (SN 1969, chủ cửa hàng gạo Tuyết Kỳ, số 248 phố Xuân Đỉnh, quận Tây Hồ), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, chủ cửa hàng gạo Tâm Bình, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc (cùng trú tại xã Đức Giang, chuyên kinh doanh bao bì). Trong đó, Tuyết và Bình bán ra thị trường lên tới 17,3 tấn gạo giả nhãn mác ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu gạo Ông Cua.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố. Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Phạm Việt Cường (SN 1974, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng), cùng nhiều cá nhân từng công tác trong hệ thống tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án và các đối tượng liên quan khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn (thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Để tiết kiệm chi phí san lấp nền dự án, Trần Cao Phong - Chỉ huy trưởng công trình đã chỉ đạo thuê xe di chuyển chất thải rắn phát sinh từ việc đốt rác thải, được chứa trong các bao tải lớn và tập kết tại kho xưởng của Công ty CP Môi trường Việt Nam mang đi chôn lấp trái phép bên trong dự án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Xuân Hiền (47 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Hiền và ông H. (50 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) là bác sĩ khoa nhi cùng làm việc tại Phòng Khám Đa khoa A.N ở xã Bàu Trâm, TP Long Khánh. Do mâu thuẫn cá nhân nên Hiền đã đem theo 2 con dao đến phòng khám nơi bác sĩ H. đang làm việc rồi yêu cầu mọi người ra khỏi phòng. Sau đó, Hiền dùng hung khí đâm, chém liên tiếp vào vùng đầu, lưng gây thương tích ông H.