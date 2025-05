Bản tin Hình sự: Công an khám xét 3 ngôi nhà của trùm giang hồ khét tiếng

TPO - TIN NÓNG ngày 26/5: Bắt kẻ đâm kim tiêm vào đùi các nữ sinh rồi quay video ở Bình Dương; Mang súng bắn bạn nhậu nhập viện; Bắt khẩn cấp tài xế vi phạm nồng độ cồn chống đối làm CSGT gãy tay...

Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai (tỉnh Kon Tum) cho biết, đã khởi tố vụ án về tội "Hủy hoại rừng" xảy ra tại lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747, thuộc lâm phần Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy quản lý, thuộc xã Ia Tơi. Hồ sơ vụ án đã được Hạt Kiểm lâm giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum điều tra, xử lý theo quy định. Qua kiểm tra hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng xác định có 0,9 héc-ta rừng tự nhiên bị chặt phá trái phép, với 60 gốc cây bị đốn hạ, tương đương gần 19m³ gỗ tròn bị thiệt hại.

Công an tỉnh Bình Dương đã tạm Nguyễn Thành Thông (SN 2003, ngụ Bình Dương) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Thông đã sử dụng vật nhọn (kim tiêm) để thực hiện hành vi đâm vào người các nữ sinh trên đường đi học ở địa bàn giáp ranh gồm phường Tân Vĩnh Hiệp (thành phố Tân Uyên) và phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một). Đối tượng này mang theo 1 ống chứa dung dịch màu xanh; 1 xi lanh gắn kim tiêm có chứa dung dịch màu xanh; 1 camera giấu kín (loại mang trên tay)... lúc gây án.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Đoàn Công Kim Ngân (33 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, anh Đ.V.P (29 tuổi, trú tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) trong lúc ăn nhậu tại nhà Ngân ở ấp 5, xã Trà Cổ thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Sau đó, Ngân vào trong nhà lấy 1 khẩu súng tự chế (chưa rõ đặc điểm) bắn 1 phát trúng vào mạn sườn phải của anh Đ.V.P.

Lê Chí Phong (SN 1978, quê tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe mô tô có biểu hiện say xỉn. Khi bị tổ công tác Phòng CSGT Công an TPHCM dừng kiểm tra, Phong không chấp hành, xuống xe bỏ chạy nên một cán bộ CSGT trong tổ công tác đã áp sát khống chế. Tuy nhiên, Phong chống cự, vùng vẫy khiến một cán bộ CSGT bị ngã gãy tay. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ, đưa Phong về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra, Phong vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,249 mg/L khí thở.

Trưa 26/5, lực lượng Công an và Viện kiểm sát tỉnh Thanh Hóa đồng loạt xuất hiện tại các số nhà, gồm: Số nhà 05, đường Bùi Khắc Nhất; số nhà 173, đường Lê Hoàn và số nhà 205, đường Trường Thi, TP Thanh Hoá... Những địa điểm trên được xác định là nhà ở, nơi đặt trụ sở các công ty của một trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh. Theo thông tin, đơn vị chủ trì việc khám xét thuộc cơ quan CSĐT, Bộ Công an. Việc khám xét có thể liên quan tới hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Nguyễn Chí Nguyện (SN 2003, trú tại xã Đông Hưng A, huyện An Minh, Kiên Giang) để điều tra hành vi giết người. Nguyện khai nhận, đã tham gia cùng 6 bị can bị bắt trước đó và nhiều đối tượng có lai lịch bất hảo khác do Nguyễn Vũ Bằng cầm đầu, điều khiển vỏ máy rượt đuổi và đâm vào vỏ máy của anh N.N.Đ (SN 1992, cư trú xã Vân Khánh Đông), khiến phương tiện bị chìm, rồi bỏ mặc anh Đ. và ba người khác trên biển.